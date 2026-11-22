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ビジャレアルは日曜日、バルセロナに敗れた後に公式声明を発表し、最近になって所属するコートジボワール人選手ニコラ・ペペをめぐって広がっていた噂の真相を明らかにした。

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ビジャレアルの声明は、バルセロナが力強い反撃を見せた一戦の後に出された。バルセロナは2-0のビハインドをはね返し、ホームチームを相手に3-2で貴重な逆転勝利を収めた 。バルセロナが勝ち点3を手にした一方、試合後に注目を集めたのはペペをめぐる問題だった。報道や動画が拡散し、先の10月／11月に彼が欠場した理由をめぐる議論が再燃していた。

ペペはバルセロナ戦の後半、76分にサンティ・コメサーニャに代わって出場した。この時点ですでにバルセロナが3-2とリードしており、ペペはビジャレアルを敗戦から救うことはできなかった。

スペインのクラブは、今回の声明がニコラ・ペペの医学的状態をめぐる議論に関するものだと説明した。一部メディアが、同選手が受けた目の手術と、昨夏に保護具なしで日食を見たこととを結びつけて報じていたが、ビジャレアルはこうした情報を即座にきっぱりと否定した。

声明の内容は以下のとおり。「最近さまざまなメディアで報じられた内容を受け、ビジャレアルは、ニコラ・ペペの目の手術と日食の観察との間に何らかの関連があるとする噂がまったく事実無根であることを明らかにする。手術の日程は、この出来事とは無関係の理由により事前に決まっていた。クラブは、選手の健康に関わる話題を扱う際には正確さと責任ある姿勢を持つよう求める」

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ペペは10月にビジャレアルの戦列を離れ、レアル・マドリー、エルチェ、バレンシアとの試合に出場しなかった。その後、目の医療処置を受けたうえでエスパニョール戦でメンバーに復帰したが、負傷の内容や離脱期間をめぐって疑問の声が上がっていた。

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議論がさらに過熱したのは、このコートジボワール人選手が昨夏、必要な保護具を着けずに日食を見つめる様子を収めた動画がSNSで拡散してからだった。一部の報道はこの映像とその後に受けた手術とを結びつけたが、ビジャレアルが事実関係を説明し、両者の間にいかなる関係もないことを否定した。

スペインのクラブは声明の中で、選手の健康状態に関する情報は慎重に扱う必要があると強調した。とりわけ今回の件は、ペペが事前に決められた日程に沿って受けた医療処置であり、日食の観察をめぐって流布された話とは関係がないとしている。バルセロナ戦での同選手の出場後に広がった憶測に終止符を打つ狙いがあるとみられる。

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ラ・リーガでは、バルセロナに敗れたビジャレアルが勝ち点15で9位にとどまった。カンプ・ノウで行われた首位チームとの難しい一戦で、序盤に2点をリードしながらも、結果を持ち帰るチャンスを逃した。

ビジャレアルは理想的な形で試合に入り、5分にタジョン・ブキャナンが先制点を挙げると、そのわずか2分後にタニ・オルワセイが2点目を追加し、カタルーニャのチームに早々と重圧をかけた。しかしバルセロナは後半に3ゴールを連続で奪い、逆転に成功した。

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一方のバルセロナは大きな勝利を収めて首位の座を固め、勝ち点を36に伸ばした。2位のレアル・マドリーとの差は3ポイントで、ビジャレアルを相手にした劇的な逆転劇により、カタルーニャのチームは引き続き首位をキープしている。

バルセロナの反撃はジェラール・マルティンから始まった。57分に1点目を挙げると、その4分後にフェルミン・ロペスが同点ゴールを決めた。そして67分、ラミン・ヤマルのクロスをパウ・ナバーロが誤って自陣ゴールに流し込むオウンゴールで、逆転劇が完成した。

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ビジャレアルの苦難は敗戦だけでは終わらなかった。パウ・ナバーロがアディショナルタイムに2枚目のイエローカードを受けて退場となり、序盤のリードを失ったうえ、後半のバルセロナの猛反撃を前に優位を保てなかったチームは、厳しい形で試合を終えた。