日没後、カーボベルデがスペインにアフリカの呪縛を刻んだ。

カボヴェルデ代表が引き起こした番狂わせを受け、2026年ワールドカップ制覇を狙うスペイン代表の準備に疑問が投げかけられた。月曜日の開幕戦でスペインは格下のアフリカ勢と0-0で引き分けた。

優勝候補のスペインは、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームが組織的な守備を誇るカーボベルデの前に得点を奪えず、第1ラウンド最大のサプライズの一つとなった。

統計サイト「Stats Foot」によると、スペインは直近3試合でアフリカ勢に勝てていない。2018年6月25日のモロッコ戦（2-2）、2022年12月6日のモロッコ戦（PK0-3）、そして2023年6月15日のカーボベルデ戦（0-0）。 （PK戦0-3で敗北）でモロッコと引き分け、2026年6月15日にはカーボベルデと0-0で引き分けている。

さらに3月末のホームでのエジプトとの親善試合も0-0だった。

この結果を受け、スペイン代表は早期の士気低下という痛手を負った。同組にはサウジアラビアとウルグアイもおり、予選突破のためには次戦での巻き返しが不可欠だ。

スペインは来週日曜にサウジアラビア、6月27日土曜にウルグアイと対戦し、グループステージ第1ラウンドを終える。