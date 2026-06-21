日本戦で4失点したチュニジアのDFが涙で語った。「準備不足のチームでワールドカップに臨んでしまった」。

チュニジア代表でワンス（フランス）に所属するDFアリ・アルアブディは、 「カルタゴの鷲」は日本（4-0）に大敗し、涙を流しながらチュニジアサッカー協会や大会前の戦術選択を厳しく批判した。

チュニジアは初戦でスウェーデンに1-5で大敗し、大会を去ることとなった。 その後、チュニジアサッカー連盟はサブリ・レムシ監督を解任し、後任にエルヴェ・レナールを招聘したが、チーム状態は改善せず、日本にも大敗した。

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試合後、アル＝アブディは「beIN Sports」のインタビューに動揺した様子で語った。「ファンには申し訳ない。何が起こっているのか分からない」。また、レナール監督にも謝罪した。

原因を問われると、代表運営への不満をにじませ、「チュニジアのファンには謝るが、噂を流して楽しむ人々には謝らない。国のためにならない」と語った。

「新しい監督と、一度も一緒にプレーしたことがない新戦力でワールドカップに臨んだ。経験豊富な選手を差し置いてだ。一方、日本代表は2022年のワールドカップと同じメンバーを維持していた」と続けた。

続けてアル＝アブディ氏は「準備時間が足りなかった。失敗を修正する代わりに、毎回すべてを壊し、一から作り直している。一緒にプレーしたことがない選手でワールドカップに臨んだ。競争力のある代表には時間と安定性が必要だ」と語った。