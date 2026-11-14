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日本は強度の高い攻守の切り替えでスター選手をそろえたブラジルを攻略し、劇的な3-2の勝利を収めた。ヴィニシウス・ジュニオールに2得点を許したものの、戦術面での規律と終盤の修正が勝負を決めた。

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森保一監督は、明確な目的を持ってこの国際親善試合に臨んだ。世界屈指の個人技を持つ選手たちを相手に日本の守備組織を試す一方、カウンターでは鋭い脅威を保つことだ。ブラジルが広く展開しながらボールを保持する傾向を踏まえ、日本は中央に誘い込んでボールを奪い、技術に優れたウインガーを通じてハーフスペースへ一気に攻め込むため、コンパクトなミドルブロックを築こうとした。通常はブラジルとの間にあるとされる個の能力差を、戦術的な結束で覆せると証明することが狙いだった。

一方、カルロ・アンチェロッティ監督は、ヴィニシウス・ジュニオールが1対1で仕掛けられる状況をつくるため、柔軟なシステムを採用した。ブラジルの戦術は縦への推進力と中盤での素早いポジション交換を軸とし、規律ある日本の最終ラインを本来の位置から引き出すことを目指した。高い守備ラインを敷き、ブルーノ・ギマランイスにボールを前進させる役割を託すことで、アンチェロッティ監督は日本を自陣に押し込み、素早いショートパスの連係でライン間のスペースを突こうとした。

日本の戦術

日本は、守備時に横方向のコンパクトさを重視する、組織的な4-2-2-2で臨んだ。プレスをかける条件は明確だった。やみくもにボールを追うのではなく、ブラジルのセンターバックであるガブリエウとクーニャには、MFへのパスを試みるまでボールを持たせた。ブルーノ・ギマランイスかアンドレ・ルイスがゴールに背を向けてボールを受けた瞬間、ダブルボランチの田中碧と鎌田大地が寄せ、素早い攻守の切り替えを始めた。開始から20分間にはその狙いが表れ、久保建英と中村敬斗がブラジルの攻撃参加した両サイドバックの背後に生まれたスペースを突いた。15分の久保の先制点と、その直後の中村の得点は、S・ナカノと堂安律がボール奪取後すぐに縦パスを通したことから生まれた。守備では、継続的に圧力を受けると4-4-2のローブロックに下がり、ブラジルに中央からペナルティーエリアへ侵入させず、サイドからのクロスを選ばせた。

ブラジルの戦術

ブラジルは主に4-3-3で戦い、ボール保持時には左右非対称の3-2-5へと頻繁に形を変えた。左ではカルロス・アウグストが幅を取り、右ではエステヴァンが内側に入るなか、ブラジルはヴィニシウスを生かすため、左サイドを攻撃の中心とした。レアル・マドリーのスター選手は前線を自由に動くことを許され、攻撃の軸となった。ビルドアップでは、ギマランイスが深い位置に下がって3バックを形成し、両サイドバックが高い位置を取れるようにする形に大きく依存した。これにより日本陣内のゴールに近いエリアで数的優位をつくった一方、守備への切り替えには脆さが残った。ボールを支配しながらもブラジルのプレスは連動を欠くことが多く、日本の最初の前進パスを止められなかった。それでも個々の能力の高さは否定できない。ヴィニシウスの2得点はいずれも、ギマランイスがスペースを見つけ、ウインガーを日本の守備ラインの背後へ送り出したことから生まれた。

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戦術面での駆け引き

勝負を分ける戦術的な攻防は、日本のダブルボランチとブラジルの攻撃的MFが向き合う中央のエリアで繰り広げられた。森保監督は鎌田と田中に普段より深い位置を取らせ、ハフィーニャが従来の「10番」として機能する余地を消すことで、序盤の攻防を制した。その結果、ブラジルは組織的な崩しではなく、個人のドリブルに頼らざるを得なくなった。日本のサイドの選手たちのスピードに対し、ブラジルの守備への戻りが遅いことも、両者の差となった。アンチェロッティ監督のチームにはヴィニシウスの2得点で同点に追いつく技術的な土台があったものの、日本の交代選手に対応するための組織的な堅さを欠いた。2-2に追いつかれても森保監督が焦れずに待ったことで、日本は後半アディショナルタイムにT・サカモトの決勝点につながる攻守の切り替えの瞬間を捉えることができた。

試合中の修正

試合の流れが変わるなか、両監督は積極的に手を打った。60分ごろ、アンチェロッティ監督はエンドリッキとアランを投入し、弱まりつつあったプレスにフィジカル面の強さと活力を加えた。一時的により攻撃的な4-2-4へ移行したことがブラジルの反撃を助け、75分の同点弾につながった。森保監督は戦術的な交代を相次いで行い、特に72分にはT・サカミノ、南野拓実、伊東純也を投入した。これらの交代によって、日本のカウンタープレスの強度が回復した。ブラジルが決勝点を求めて攻撃に人数をかけすぎていると見た森保監督は、最後の10分間に日本を一時的な5-4-1の守備陣形へと移行させ、板倉滉を投入してペナルティーエリア内の守備を固めた。この守備の強化が最後のカウンターの土台となり、91分にサカモトがゴールを奪った。試合終了間際に戦術的な陣形を崩していたブラジルの隙を、逃さず突いた形だ。

結局、日本の勝利は、個人の輝きに対する組織的な規律の勝利だった。ヴィニシウスは世界最高峰の選手の一人である理由を示したが、ブラジルは攻守の切り替えへの対応不足が高くついた。終盤の4分の1に入っても強度の高いプレスを維持するため、ベンチの選手層を生かした森保監督の采配が決め手となった。日本はボール保持を犠牲にして組織的な堅さと鋭い縦への攻撃を優先し、アンチェロッティ監督の攻撃的なシステムが抱える守備の弱点を突いた。終盤に見せたサムライブルーの戦術的な成熟によって、チーム全体の計画がブラジルのスター選手たちの力を上回った。