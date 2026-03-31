日本代表、手応えつかんだイギリス遠征に。三笘薫「メンバー変わっても同じような戦い方ができる」

日本代表の三笘薫がイングランド戦の勝利で手応えを口にした。

日本代表は3月31日、テストマッチでイングランド代表と対戦。前半にカウンターから三笘薫のゴールで先手を取る。後半、イングランドの猛攻を耐えきり、日本代表が歴史的な勝利を手にした。

試合後のフラッシュインタビューで三笘は得点シーンについて「チームとして狙い所だった。前半しっかりと1点取れたことで自分たちも余裕も生まれましたし、狙っていた形だったのでよかったと思います」と振り返った。

一方で、自身のパフォーマンスには「全然です。ボールロストも多かったですし、もっと危険にならないといけない。でも、この勝ちは自信になると思います」と振り返った。

「これは本番ではないし、この戦い方が本番でできるかが大事」としつつ、手応えをつかんだイギリス遠征となったようだ。

「やっぱチームとして無失点で終えるってところが1番大きいと思いますし、それができれば今日のような我慢強く戦えると思うんで、それがあってのチームの強みかなと思うんで、そこは絶対に忘れないでいきたいなと思ってます。メンバーが変わってもこれだけ同じような戦い方できるっていうのは素晴らしいです。もっと得点取れるチャンスを増やさないといけないんで、そこはまた頑張っていきたいなと思っています」