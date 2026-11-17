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日本代表はパラグアイとの国際親善試合に1-2で惜敗。序盤から守備の脆さを露呈した。福田師王を中心に終盤反撃したものの、前半に喫した2点のビハインドを覆せなかった。

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国立競技場での試合開始から2分もたたないうちに、日本代表の戦術プランは崩れた。パラグアイがホームチームの立ち上がりの遅さにつけ込んだのだ。森保一監督率いる日本はボール支配率66％を記録し、17本のシュートを放ったが、規律ある南米勢の守備ブロックを崩す決定力を欠いた。パラグアイは攻守の切り替えで容赦なく攻め、ディエゴ・ゴメスがフアン・カセレスとグスタボ・ゴメスの得点をそれぞれアシスト。前半終了までに2点のリードを築いた。

後半は粘り強いパラグアイの守備陣に対し、日本が攻め続ける展開となった。森保監督は久保建英や堂安律らを投入するなど、交代策を積極的に使って打開を図った。福田師王が85分に1点を返したものの、反撃は遅すぎた。数字上の優位を得点に結びつけられず、守備ブロックを低く敷く相手に対するアタッキングサードでの効率の悪さが、またしても浮き彫りになった。

『GOAL』が国立競技場での日本代表選手を採点する。

GK・DF

鈴木彩艶 - 5/10：パラグアイの枠内シュートはわずか4本だったが、2失点を喫する悔しい夜となった。至近距離からのシュートには対処が難しかったものの、プレッシャーを受けた際の配球は時折慌ただしかった。

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菅原由勢 - 6/10：右サイドで常にパスの受け手となり、日本が記録した33本のクロスにも貢献した。一方で、序盤はパラグアイの左サイドからの攻め上がりを抑えるのに苦労した。

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板倉滉 - 5/10：主将として迎えた前半は苦しい内容。Wlkとエンシソのフィジカルを生かしたプレーを前に、最終ラインを統率できなかった。

渡辺剛 - 5/10：前半45分間、脆さを見せた中央の守備陣の一角。2点目の場面ではゴメスについていけず、約1時間で瀬古歩夢と交代した。

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鈴木淳之介 - 4/10：DFにとって忘れたい一夜となった。42分には不用意なチャレンジで警告を受け、担当するサイドで守備に安定感をもたらせず、ハーフタイムに森保監督によって交代させられた。

MF

佐野海舟 - 6/10：ダブルボランチの一角で奮闘し、日本の87.2％という高いパス成功率に貢献した。ただ、パラグアイの守備ラインを突破するために必要な縦へのプレーを欠いた。

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佐野航大 - 6/10：同姓の佐野海舟と同様、ボール保持ではまずまずの土台を築いたが、パラグアイの素早いカウンターには押し込まれた。

鈴木唯人 - 5/10：トップ下でプレーしたが、決定機を作るために必要なスペースを見つけられなかった。影響力は限られ、約1時間で久保と交代した。

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攻撃陣

坂元達裕 - 5/10：技術の高さを垣間見せたものの、日本の攻撃がアタッキングサードで停滞することが多く、試合への関与はおおむね限定的だった。戦術的な判断でハーフタイムに交代した選手の一人となった。

後藤啓介 - 5/10：若きストライカーにとって、ベテランのゴメスを相手に孤立する苦しい夜だった。チーム全体で相手ペナルティーエリア内でのボールタッチがわずか19回にとどまるなか、十分なボールが届かないまま小川と交代した。

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相馬勇紀 - 5/10：サイドから試合に影響を与えられず、コンパクトなパラグアイ守備陣を前に孤立。ハーフタイムに伊東純也と交代した。

途中出場・監督

堂安律 - 7/10：投入直後から攻撃に勢いをもたらし、危険な位置で複数のFKを獲得した。日本が攻勢を強めた終盤には、シュートをブロックされた。

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伊藤洋輝 - 5/10：途中出場後の出来は一長一短。高さを加えた一方、アディショナルタイム終盤には無謀なファウルで警告を受けた。

伊東純也 - 7/10：必要とされていたスピードと質の高いクロスをもたらした。87分には、狙いすましたセットプレーのボールで福田の得点をアシストしかけた。

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田中碧 - 6/10：日本のパスのテンポを最後の30分間で高めた。

久保建英 - 7/10：明らかに日本で最も創造性を発揮した選手。積極的にボールを要求し、パラグアイをさらに押し下げた。

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小川航基 - 6/10：前線でうまくボールを収め、終盤の福田の得点をアシストした。

福田師王 - 8/10：出場時間は限られたが、最も際立った選手。85分には優れた得点感覚を示してゴールを決め、その直後にも相手GKにセーブを強いた。日本で最大の脅威となった。

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南野拓実 - 6/10：経験と連係プレーをもたらしたが、終盤に同点ゴールを挙げることはできなかった。

瀬古歩夢 - 6/10：終盤の守備を安定させた。

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中野就斗 - 5/10：途中出場して間もなく、悪質なファウルで警告を受けた。

森保一 - 5/10：交代策は最終的に試合の流れを変えたが、先発メンバーはパラグアイの縦に速い攻撃に出遅れた。セットプレーと序盤の攻守の切り替えへの対応を欠くチームの問題は、依然として