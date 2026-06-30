日本代表監督：「ブラジルに負ければ、歴史は我々を容赦しない」

日本代表はワールドカップで敗退し、お馴染みの痛ましい結果となった。

月曜日の試合では最後まで粘ったが、結局敗退。これにより日本は3大会連続でノックアウトステージに進みながら負けた。

5度の優勝を誇るブラジルは、ロスタイムに劇的なゴールを決め、2－1で勝利した。

試合後、森保一監督は「今回は目標を達成できなかったが、次のワールドカップ、あるいはその次の大会に向けて努力を続ける」と語った。

4年前も準々決勝でクロアチアにPK戦で敗れ、序盤のリードを守れなかった。 2018年も同ラウンドでベルギーに2点リードしながら終盤に逆転され3－2で敗れている。

森保監督は「歴史は私たちに優しくはない。だが今日の悔しさを乗り越えれば、歴史が変わる瞬間を見られるかもしれない」と語った。

月曜日の試合では、日本は序盤から優位に立ち、29分に佐野海翔が先制。しかし56分にカシミーロにヘディングで同点とされ、ロスタイムにはガブリエル・マルティネッリに決勝弾を許した。

GK鈴木淳は4セーブを記録したが、試合後英語の質問には応じなかった。

日本対ブラジルの通算対戦成績は15試合で1勝2分け。唯一の勝利は昨年10月の親善試合だった。

森保監督は「両者の差は縮まりつつある。ブラジルは最高レベルだが、我々もそのレベルに近づいている」と語った。

4年前カタールでの敗戦を振り返り、「パフォーマンスをさらに高めなければならない」と語った。

森保監督は試合後、選手たちに悔しさを忘れず成長に繋げるよう求め、敗戦の責任は自分にあると語った。

さらに「優勝は我々の夢であり目標だったが達成できなかった。選手たちをそのレベルに導けなかったことを申し訳なく思う」と謝罪した。