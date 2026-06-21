日本代表監督：「チュニジアに勝っても意味はない」

森保一監督は、日曜朝に行われたワールドカップ通算1000試合目となるチュニジア戦で4-0の勝利を収めたことについて喜びを語った。

試合後の会見では「選手たちは素晴らしいプレーをし、特に攻撃面で戦術を完璧に実行した。試合をコントロールし、美しいゴールが生まれた」と誇らしげに語った。

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また、戦術について問われると、ダイチ・カマダをセカンドストライカーとして起用した采配を挙げ、次のように続けた： 「チーム構築のために起用した選手たちは、我々のあらゆる取り組みの中心にいた。カマダは守備的ミッドフィールダーとして招集したが、今日はシャドーストライカーの役割を担わせたかった。そうすることで彼の良さが最大限に引き出されると考え、実際に彼は今日ゴールを決めたので、その判断は成功した」。

さらに「彼は中核選手としてだけでなく、最終ラインまで攻め上がり、チームに勢いを与えた」と続けた。

モリヤソ監督は『ジャパン・タイムズ』の取材に「この勝利は重要だが、まだ意味はない。次はスウェーデン戦に集中する。一歩ずつ前進する」と語った。

日本はW杯史上最多得点を挙げ、グループ6で勝ち点4を得てオランダに次ぐ2位。チュニジアは敗退、スウェーデンは勝ち点3で3位。