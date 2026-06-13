日本代表監督が、明日のW杯オランダ戦を前に関係者に謝罪。「心よりお詫び申し上げます」。

森保一監督は、オランダとのW杯予選を翌日に控え、遠藤航選手に謝罪したと認めた。リヴァプールのMF遠藤はW杯に向けてコンディションを整えようとしたが、森保監督は彼を代表から外す決断をした。

遠藤は長期の足故障から5月31日のアイスランド戦で前半のみ出場し復帰した。

それでも代表入りを期待していたが、森保監督は厳しい判断を下した。監督は「アイスランド戦ではできるだけ長くプレーするよう彼を励まし、状態を注意深く見守った」と語った。

「それでも医療スタッフと相談した結果、初戦だけでなく大会を通じて100％の力を出せないとの結論になりました」

「もちろん、彼自身も落胆していた。彼やその家族、そして彼を愛するすべての人を傷つけてしまったことを心から残念に思う。皆に謝罪したいが、この決断はチームのため、そして日本のために下されたものだ」

日曜の試合では板倉豪がキャプテンマークを巻く。森保監督は「豪は長年チームにいて、私の理念を理解し体現してくれる」と高く評価する。

「さらに、彼をキャプテンに選んだのは、その人柄で誰とでもコミュニケーションを取り、チームに良い雰囲気をもたらすと期待しているからだ」と森保監督は『Voetbal International』に語った。