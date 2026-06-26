日本代表監督が挑発：「以前、ブラジルに勝った」

森保一監督は自信満々に語り、ブラジルとのラウンド32で日本がヒューストンで単なる「名誉あるゲスト」に甘んじないことを強調した。

森保監督は昨年10月、東京で5度世界王者に輝いたブラジルを3－2で破った試合を挙げ、「戦うために来た」と強調した。

日本は木曜のスウェーデン戦を1－1で引き分け、グループ6でオランダに次ぐ2位で決勝トーナメント進出を決めた。

前田大然の先制直後にスウェーデンに同点とされたが、森保監督は守備を固めて1点を死守し、決勝トーナメント進出を決めた。

ロイター通信によると、森保監督は予選突破後、「ブラジルは世界最高峰だが、前回示したように簡単には負けない。月曜もチャンスがある」と語った。

東京での3－2の勝利は日本初で、森保監督は心理的武器としている。

スウェーデン戦の引き分けについては「失点はしたが、サッカーではよくあることだ。同点になってから攻撃でリスクを冒すより、1点を守り2位を確保するため守備的選手を投入した」と語った。

さらに森保監督は、今回の出場権獲得をアジアサッカーの成果と位置づけ、「大会開始時から目指してきたことであり、日本サッカーの進化を示す証拠だ。我々は地域全体のスポーツへの野心を体現している」と語った。