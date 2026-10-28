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日本サッカー界のレジェンド、岡田武史氏が日本サッカー協会（JFA）の副会長を電撃辞任した。元日本代表監督の岡田氏は、自身の信念と、国際サッカーの統治における現在の政治的方向性が根本的に相容れないことを辞任の理由に挙げた。

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政治より信念を選んだ日本サッカー界のレジェンド

アジアのサッカー界に衝撃が広がっている。岡田氏が日本サッカー協会（JFA）の副会長を正式に退任した。日本代表を2度のワールドカップで率いたベテラン指導者は、10月24日付で退任したことを認めた。2016年3月に始まった在任期間に幕が下り、地域内で議論が激しさを増すなか、JFAの指導部に大きな穴が開くことになった。

70歳の岡田氏は声明を発表し、倫理観の相違が決断の理由だったと説明した。「副会長を辞任することを決めました」と岡田氏は協会の公式サイトで述べた。「私は常にスポーツは高潔であるべきだと信じ、その社会的価値を大切にしてきました。しかし、最近のFIFAワールドカップを巡る行動は、私の信念と実際に取られた行動との間に大きな隔たりを生みました。スポーツに携わる者として、それを受け入れることはできず、この決断に至りました」

JFAにも及んだインファンティーノ会長を巡る論争

岡田氏の退任は、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長を巡る最近の動きに直接反応したものとみられる。世界のサッカー界を率いる同会長は、特に商業投資計画を巡り、透明性や政治的中立性について批判を受けてきた。こうした懸念があるにもかかわらず、アジアサッカー連盟（AFC）は最近、東京で臨時総会を開き、現在のFIFA指導部への揺るぎない支持を改めて表明した。岡田氏にとって、その姿勢は自身の価値観とどうしても相いれないものだった。

AFCのシェイク・サルマン・ビン・イブラヒム・アル・ハリファ会長は、アジアの「団結こそが最大の強みだ」と述べ、インファンティーノ会長とともに前進する用意があると表明した。岡田氏にとって、現在のFIFA執行部に足並みをそろえるというこの総意は、自らの信念に照らして受け入れられる限度を超えていた。

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岡田氏は、日本がAFCと歩調を合わせる戦略上の必要性を認めながらも、自身はそれに加わることはできないと主張した。「AFCとの関係を踏まえれば、AFCと歩調を合わせることには現実的な理由があり、それが日本サッカーに与える影響も理解しています」と付け加えた。

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宮本会長とAFCとの足並み

JFAの宮本恒靖会長は、この状況を受けて地域内の結束の重要性を強調した。インファンティーノ会長との会談後、宮本会長は、FIFA会長を支持することがアジア各国の既定路線だと指摘。JFAがAFCの総意に沿った立場を維持することは、世界のサッカー界における協会の地政学的な立ち位置を保つうえで不可欠だとの考えを示した。

宮本会長は、AFCによるインファンティーノ会長への支持を、日本が活動するうえでの基本方針と捉えていることを認めた。岡田氏の任期途中での退任という決断を尊重する一方、国内サッカーの安全と安定を確保するため、JFAは連盟内の関係を優先しなければならないとの考えを示した。

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日本サッカー界に残す信念の功績

1998年と2010年のワールドカップで日本代表を指揮した岡田氏は、今も日本のスポーツ史において最も尊敬を集める人物の一人だ。退任の決断には、サッカー界の透明性を重んじる人々から称賛の声が上がっている。良心に従って辞任を選んだことで、幹部職の特権よりもスポーツの高潔さを優先する指導者としての評価を改めて確かなものにした。

「任期を終える前に退任することを大変申し訳なく思いますが、熟慮の末に下した決断であることをご理解いただければ幸いです」と締めくくった。