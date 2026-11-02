フーゴ・ボルストは日曜日、「今回はワウト・ヴェグホルストにいら立たなかった」と、アルヘメン・ダフブラット紙のコラムで明かした。

ヴェグホルストは日曜午後、週末の主役となった。FCトゥウェンテのストライカーは、エクセルシオールに9-0で勝利した試合で、実に4ゴールを挙げた。

その中には見事なゴールが2つあったが、とりわけ2点目は額に入れて飾りたいほどだった。オランダ代表FWはハーフウェーライン付近でボールを拾うと、ヒールで味方につなぎ、前方でリターンを受けた。さらにヒールでパスを出し、ソンドレ・オルヤサエテルとの連係から左足でファーサイドに豪快に蹴り込んだ。

「白状すると、あのゴールは23回見返した。素早いカウンターを見事に締めくくる一撃だった」とボルストは切り出した。「ワウトを批判してきた者としては、見間違いであってほしいと思う。だって、あり得ないようなことが起きるものだから」

「あのゴールは奇跡だった。もちろん神の奇跡ではない（そもそも神は存在しない）。とはいえ、ワウトが創造主に感謝するのを待ってしまった」と、このジャーナリストは続けた。

ボルストもヴェグホルストのゴールを楽しんだ。「いやはや、何という世界級のゴールだろう。彼はすぐに、あのEOの番組に出てきそうな喜びを顔いっぱいに浮かべたが、今回はそれにもいら立たなかった。リオネル・メッシを巡る一連の場面という最悪の出来事を含め、彼の奇妙な振る舞いの数々も、その瞬間には頭に浮かばなかった」

「あんなばかげたことは、そもそも起きなかったのかもしれない。あるいは帳消しになったのか。突然、ワウトがとても魅力的で、いい人に思えた」とコラムを締めくくった。