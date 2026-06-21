日が経つほど謎は深まる。なぜ「見捨てられたモウリーニョ」のレアル・マドリード退団は頓挫したのか？

スペインの報道によると、レアル・マドリードの選手をめぐる騒動について新たな詳細が明らかになった。同選手の移籍について、ジョゼ・モウリーニョ監督は即座に手続きを進めるよう要請した。

同紙によると、ダニー・セバージョスは契約残り1年を放棄してでも即退団を希望し、フリー移籍をクラブに要請した。

彼はプレーを続け、新しい挑戦をしたいと考えている。移籍先候補にはレアル・ベティスがあるが、まだ決まっていない。

同紙は、クラブが退団を妨げているわけではなく、許可する姿勢に変わりはないと強調。最終決定権は選手本人にある。

この動きは、セバージョスがモウリーニョ監督との電話で2026-2027シーズンの出場機会が限られると判断したことがきっかけだ。

来年8月には30歳になるため、1年間ベンチを温めるつもりはなかった。 最後の大型契約を得る絶好機だと判断した。クラブも2027年までの契約に基づき残留させる用意があったが、本人希望と内部協議の結果、提案を受け入れた。

クラブは了承し、名簿の余裕が生まれた。

しかし日数が経っても進展がないため、移籍を撤回するとの噂も流れている。

セバージョスは、移籍先が決まり次第許可を得たいと考えているが、まだ合意に至っていない。希望通りのオファーはなく、ベティス復帰も実現していない。他クラブからも魅力的なオファーは届いていない。

ただし、これはレアル・マドリードには影響しない。同クラブは、相手がラ・リーガのライバルでもこのシナリオに反対していない。

一方、セバイオスは休暇を満喫中で、今週はナイトクラブで音楽や会話に興じながら将来を検討する姿が目撃された。