アルゼンチンのレジェンド、リオネル・メッシが、2026年ワールドカップ決勝でのスペインに対する苦い敗戦を経て、輝かしい実績に彩られた代表でのキャリアに終止符を打った。アルゼンチンの報道によれば、彼はロッカールームでチームメイトたちに、この試合が「アルビセレステ」のユニフォームでの最後の姿だったと伝えたという。

アルゼンチン人ジャーナリストのエルナン・カスティージョは、自身の「X」の公式アカウントを通じて、メッシが試合終了直後にロッカールームで選手たちに感動的な言葉を語り、その中で代表としての旅路の終わりと、スペインとのワールドカップ決勝が最後の姿であったことを表明したと明かした。世界王座の防衛という夢が打ち砕かれた後の、感情の高ぶった瞬間であった。

メッシは、2大会連続での優勝という前例のない歴史的偉業の達成へ向けた強い意欲を抱いて大会に臨み、アルゼンチンを栄光へと導く責任を自らの双肩に背負っていた。大会を通じて8ゴールを挙げ、さらに4アシストを記録するという傑出したパフォーマンスを披露したが、運命は夢の実現を許さなかった。

メッシは現在、20年以上に及ぶ伝説的な欧州での歩みを経て、アメリカ合衆国のサッカーリーグに所属するインテル・マイアミでプロとしてのキャリアを続けている。その欧州での歩みの中で、彼は35個のタイトルを獲得し670ゴール以上を記録して、スペインのバルセロナの歴史上最も偉大な選手となった。その後、フランスのパリ・サン=ジェルマンへ短期間移籍し、そこで2つの国内タイトルを手にした。