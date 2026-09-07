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Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Andreas Koenigl

翻訳者：

方針転換！マンチェスター・ユナイテッド、元バイエルンのスター獲得を見送りへ

プレミアリーグ
移籍情報
マンチェスター・ユナイテッド
ダヴィド・アラバ

元バイエルンで元レアル・マドリーのスター、ダビド・アラバは依然として無所属のままだ。マンチェスター・ユナイテッドでの将来も、今や同様に消滅したようだ。

元バイエルンのスター、ダビド・アラバは、レアル・マドリーとの契約が延長されなかったことを受け、7月から正式にフリーとなっている。34歳の守備のユーティリティー選手が今後どうなるかはまったくの不透明で、最近ではラツィオ・ローマ加入のうわさも浮上していた。

一方で、Manchester Evening Newsによれば、マンチェスター・ユナイテッドへの移籍はどうやら選択肢にないという。その理由は補強方針の転換にあり、レッドデビルズはもはやベテランスターに焦点を当てるつもりはないとされている。

これまでユナイテッドは、バスティアン・シュバインシュタイガー、エディンソン・カバーニ、クリスティアーノ・ロナウドのように、全盛期を過ぎた選手をたびたび獲得してきた。しかし、彼らはオールド・トラッフォードでかつてのパフォーマンスを再現できなかった。

そのため、マイケル・キャリック監督を中心とする首脳陣は今後、将来性の高い若手選手に主軸を置き、年齢を重ねたスター選手にはこれまでほど重点を置かない方針だという。そうした選手は、見合う働きに対して給与が高すぎるケースも少なくない。

そのため、アラバのマンチェスター行きも議題には上っておらず、同じくフリーとなっているDFセルヒオ・ラモス（40）やダニエル・カルバハル（34）の獲得の可能性もないという。もっとも、ユナイテッドが前季に50失点を喫しながら守備陣を強化しなかったことについては、最近批判も出ていた。

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