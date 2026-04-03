アル・カナー・クラブは、金曜日の夜に「ライト・トゥ・ドリーム」スタジアムで行われたマスル戦に2-0で勝利し、リーグ戦残り6節を残してエジプト・プレミアリーグへの昇格を正式に決定した。これにより、プロリーグでの目覚ましい活躍を経て、再び脚光を浴びることとなった。

アブドゥル・ナセル・モハメド監督率いるチームは、ガーナ人のオマル・アブドゥル・ラビが指揮を執るライバル相手に、リーグ第28節の試合で貴重な勝利を収めた。

アル・カナーの得点は、ハゼム・アブスナとモディ・シャラタの2人が38分と78分にそれぞれ決め、チームは優位を確固たるものにし、首位をキープした。

この勝利により、アル・カナーはプロリーグ首位で勝ち点を65に伸ばした一方、マスールは勝ち点45で4位に留まり、イスマイリーヤの選手たちは素晴らしいシーズンを経て、プレミアリーグへの昇格を正式に確定させた。

リーグの規定により、上位3チームがプレミアリーグへの昇格権を獲得し、下位2チームはセカンドディビジョンBへの降格が決まる。

アル・カナーはマスールとの20ポイント差により昇格を確定させた。残り6節となった今、マスールがこの差を埋めることは不可能である。

これはエジプト・プレミアリーグ史上最速の昇格決定であり、リーグ終了まで6節を残して昇格が決まったのは前例がない。

これまでの最速記録は、2017-2018シーズンにシーズン終了5節を残して昇格を決めたアル・ナスルが保持していた。

アル・カナは12年ぶりのプレミアリーグ復帰となる。イスマイリア市を本拠地とする同クラブは、これまで29回この大会に出場している。