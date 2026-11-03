新時代の幕開け！リオネル・スカローニ監督、リオネル・メッシの感動的な引退後初となるアルゼンチン代表メンバーを発表

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アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督は、伝説的主将リオネル・メッシの引退後初となる代表メンバーを発表し、新たな時代の幕開けを正式に告げた。アルゼンチン代表は、今年最後の親善試合となるウルグアイ戦とコスタリカ戦に向けて準備を進めている。代表史上最高の象徴的存在を欠く歩みが、ここから始まる。

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伝説の背番号10が去った後

歴史的なキャリアを築いたメッシが代表引退を決めたことで、アルゼンチンサッカーは大きな転換期を迎えた。スカローニ監督は今後、中心選手を欠いたままアルゼンチンの強さを維持しなければならない。その中で発表した最新の招集メンバーには、実績あるスター選手と、その穴を埋めようとする新顔が名を連ねた。11月の代表活動期間は、メッシ不在に合わせた戦術の調整を試す重要な機会となる。

新時代の前線を担うのは、フリアン・アルバレスやアレクシス・マック・アリスターといったおなじみの顔ぶれだ。彼らには、創造性とリーダーシップの面でより大きな役割が期待される。最大の話題はメッシの不在だが、プレミアリーグで活躍する著名な選手も複数招集されており、チームは依然として強力だ。スカローニ監督は自身の哲学を理解する中核メンバーを維持し、今後の主要大会へ向けた移行期の安定した土台を築いている。

招集メンバーには、サポーターの目を引く初招集や復帰もある。新顔の中で最も注目されるのは、チェルシーのDFアーロン・アンセルミーノの招集だ。21歳の同選手はボカ・ジュニアーズで頭角を現してから急成長を遂げ、スタンフォード・ブリッジへの注目を集める移籍を実現した。欧州では負傷による離脱も経験したが、スカローニ監督はアルゼンチンの最終ラインを長期的に支える存在と見ているようだ。

守備陣の補強と予想外の招集

活躍を狙う守備の才能はアンセルミーノだけではない。パルマのマリアーノ・トロイロも、A代表で2度目となる招集を受けた。トロイロは以前、チリ戦とコロンビア戦のワールドカップ予選で代表に加わったものの、出場は果たせなかった。今回の代表活動期間は、スカローニ監督の下でついに代表デビューを飾る大きなチャンスとなる。

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リーベル・プレートの多くのファンが喜ぶであろう復帰もある。ゴンサロ・モンティエルが代表に戻ってきた。2022年ワールドカップで英雄となった右サイドバックは、2026年ワールドカップ決勝でアルゼンチンがスペインに僅差で敗れて以来、代表から遠ざかっていた。最近は国内でのスーペルクラシコ敗戦時に退場処分を受けたものの、中心選手を失い大きな変化の中にあるチームにとって、その経験は不可欠と見なされている。

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GKをめぐる懸念と負傷者の状況

GKの状況も大きな論点だ。チェルシーのエミリアーノ・マルティネスは、プレミアリーグの試合で負った深刻な顎の負傷で手術を受けたにもかかわらず、招集メンバーに入った。「ディブ」はまだチェルシーで公式戦に復帰していないが、スカローニ監督は正GKをチームに帯同させたい考えだ。ただし、無理はさせない方針で、マルティネスが万全でない場合に備え、ヘロニモ・ルジ、フアン・ムッソ、リーベル・プレートのサンティアゴ・ベルトランというGK3人も招集した。

中盤と攻撃陣には、エンソ・フェルナンデス、ニコ・パス、チアゴ・アルマダら技術に優れた選手がそろう。こうした若い才能が、代表の技術面での未来を担う。去ったインテル・マイアミのスーパースターが残した影響を一人で完全に埋めることはできなくても、スカローニ監督はメッシがもたらしたボール保持能力と視野を再現できる選手たちを組み込もうとしているようだ。

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アルゼンチンの今後

アルゼンチンは、選手とファンの双方にとって感慨深い代表活動期間に、ウルグアイとコスタリカと対戦する。この2試合は単なる親善試合ではない。象徴的なリーダーを欠いたチームが、どのような姿を目指すのかを定める第一歩だ。スカローニ監督が、才能豊かな前線と創造性に富む中盤に攻撃の負担をどう分担させるか。その戦術的な柔軟性に注目が集まる。

マティアス・スーレやジャンルカ・プレスティアンニといった選手も加わり、視線は2030年ワールドカップに向けたサイクルに注がれている。移行は難しいかもしれないが、スカローニ監督が起用できる選手層の厚さを考えれば、アルゼンチンは世界のサッカー界で強豪であり続けそうだ。