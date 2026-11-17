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リヴァプールは、今シーズン終了までバルセロナからレンタル移籍中のウルグアイ人DFロナルド・アラウホについて、イングランドのチームで見せているパフォーマンスに満足していることから、保有を検討している。ただし、カタルーニャのクラブとの間で合意済みの5500万ユーロの買い取りオプションを、減額を試みることなく行使するつもりはないという。

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リヴァプールの首脳陣は、シーズン終了後にバルセロナと新たな交渉に臨む計画を立てている。事前に設定された金額を下回る条件での合意を目指しており、5500万ユーロという額はあまりに高く、この移籍に対する自分たちの見立てに見合わないと考えているためだ。

カタルーニャ紙「スポルト」は、「アンフィールド・インデックス」でのジャーナリスト、デイヴィッド・リンチの話として、リヴァプール首脳陣はバルセロナとの交渉の席に着く前にシーズン終了まで待つことを望んでおり、移籍金を大幅に引き下げられる可能性に自信を持っていると報じた。

イングランドのクラブは、選手の契約状況と高額な年俸を利用して、交渉でバルセロナに圧力をかける意向だ。これによりカタルーニャのクラブは、合意額を下回るオファーを受け入れるか、本来の調子を取り戻しつつありプレミアリーグで実力を証明し始めているDFを呼び戻すか、という二択を迫られることになる。

リヴァプールの計算は金銭面だけにとどまらない。アラウホがチーム内でますます居心地の良さを感じ、クラブでの挑戦を続けたいと望んでいることから、イングランドのクラブは選手本人から思わぬ後押しを得る可能性もある。

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「スポルト」が以前報じたところによると、このウルグアイ人DFはハンジ・フリック監督率いるバルセロナで本当のチャンスを得るのは難しいと理解しており、ほかに用意された選択肢に心を開かないことで、両クラブの歩み寄りに貢献する可能性があるという。

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アラウホがアンフィールド残留を強く望んでいることも、リヴァプールにとってさらなる交渉材料となる 。特に本人がチームに残りたいという明確な意思を示せば、バルセロナがレンタル契約で定められた5500万ユーロを手にするのは難しくなるかもしれない。

皮肉なのは、リヴァプールがプレミアリーグで際立った数字を残している選手の移籍金を引き下げようとしている点だ。アラウホは空中戦での強さを証明し、欧州主要リーグの中でもこの分野で屈指のDFとなっている。

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「FotMob」のデータによると、このウルグアイ人DFはプレミアリーグで90分あたり平均4.2回の空中戦に勝利しており、欧州5大リーグの同ポジションの選手の中でもトップクラスの数字となっている。

また「Opta」のデータでも、アラウホはリヴァプールでの最初の数試合でこの分野での優位性を示しており、38回の空中戦のうち27回に勝利し、成功率は71.1%に達した。チーム内で彼を上回ったのはフィルジル・ファン・ダイクのみだ。

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27歳のアラウホはかつての輝きの大部分を取り戻し、アンドニ・イラオラ監督の構想において重要な存在となった。センターバックではなく主に右サイドバックで起用されているものの、守備の堅さと空中戦の強さでチームに一層の力をもたらしている。

リヴァプールはこのウルグアイ人DFの能力を生かすことにこだわる一方で、交渉を利用してより低い金額で獲得しようとしている。対するバルセロナは売却額を5500万ユーロに設定しており、イングランドのピッチに立つたびに評価を高めている選手に対し、リヴァプールがより少ない額しか払いたがらないという複雑な状況に置かれている。