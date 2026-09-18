イタリア代表を率いるロベルト・マンチーニ監督は、次回の代表活動期間中に行われるUEFAネーションズリーグの試合に向けて、34選手からなる招集リストを発表した。今回のリストには初招集となる新顔9名が名を連ねたほか、一部の例外的な名前が驚きの復帰を果たした。

61歳の同監督は、昨年7月末にアズーリの指揮官として復帰し、2030年までの契約を結んでいる。イタリアはヴィンチェンツォ・モンテッラ率いるトルコと2試合を戦うほか、ベルギーとフランスにそれぞれ乗り込む。

マンチーニは2期目の幕開けとして、9月25日金曜日にローマの「オリンピコ」でベルギーと対戦し、その後9月28日にトルコとの対戦へ向かう。続いて10月2日金曜日にはジネディーヌ・ジダン率いるフランスを訪れ、10月5日にはボローニャの「ダッラーラ」でアズーリがトルコ代表を迎える。

今回のリストには初招集となる新顔9名が姿を見せた。マッシモ・ビゼーニャ（ボローニャ／GK）、ダニエレ・ギラルディ（ローマ／DF）、ミケーレ・カユーディ（ブレントフォード／SB）、エディ・クアッディオ（モンツァ／DF）、アレッサンドロ・ロマーノ（カリアリ／MF）、イッサ・ドゥンビア（スポルティング・リスボン／有望株）、セバスティアーノ・エスポジト（サッスオーロ／FW）、アントニオ・ヴェルガーラ（ナポリ／FW）、モハメド・アリ・ズマ（ニュルンベルク／FW）である。

また、オネスト・アハヌール（アタランタとチェルシーを経てクリスタル・パレスへ移籍）と、ボルシア・ドルトムントの司令塔サミュエル・イナシオの招集も確定した。一方でマンチーニは、2024年10月以来イタリアのユニフォームから遠ざかっていたニコロ・ファジョーリとニコロ・ザニオーロの両名を招集した。ロランド・マンドラゴラは2021年3月の最後の招集以来の復帰となる。なお、チェルシーのマルコ・バレストラは負傷のため招集外となった。

以下はUEFAネーションズリーグの試合に向けたイタリア代表の招集リストである。

GK： マルコ・カルネセッキ（アタランタ）、ジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ）、マッシモ・ビゼーニャ（ボローニャ）、グリエルモ・ヴィカーリオ（ユヴェントス）。

DF： オネスト・アハヌール（クリスタル・パレス）、アレッサンドロ・バストーニ（インテル）、リッカルド・カラフィオーリ（アーセナル）、ディエゴ・コッポラ（パリFC）、ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォ（ナポリ）、フェデリコ・ディマルコ（インテル）、ダニエレ・ギラルディ（ローマ）、ミケーレ・カユーディ（ブレントフォード）、エディ・クアッディオ（モンツァ）、ジャンルーカ・マンチーニ（ローマ）、ジョルジョ・スカルヴィーニ（アタランタ）。

MF： ニコロ・バレッラ（インテル）、ブライアン・クリスタンテ（ローマ）、イッサ・ドゥンビア（スポルティング・リスボン）、ニコロ・ファジョーリ（フィオレンティーナ）、ダヴィデ・フラッテージ（ラツィオ）、ロランド・マンドラゴラ（トリノ）、アレッサンドロ・ロマーノ（カリアリ）、サンドロ・トナーリ（トッテナム）。

FW： ニコロ・カンビアーギ（ボローニャ）、フランチェスコ・ピオ・エスポジト（インテル）、セバスティアーノ・エスポジト（サッスオーロ）、サミュエル・イナシオ（ボルシア・ドルトムント）、モイズ・ケーン（コモ）、ダニエル・マルディーニ（カリアリ）、ジャコモ・ラスパドーリ（アタランタ）、ジャンルーカ・スカマッカ（アタランタ）、アントニオ・ヴェルガーラ（ナポリ）、ニコロ・ザニオーロ（ウディネーゼ）、モハメド・アリ・ズマ（ニュルンベルク）。

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