「内部補強」という概念を彷彿とさせる状況の中で、バルセロナの指揮官ハンジ・フリックは、過去2シーズンにわたり度重なる負傷でスポットライトから遠ざかっていた30歳のデンマーク人ディフェンダー、アンドレアス・クリステンセンを再発見することを決めたようだ。新シーズンの準備期間中に彼へ格別の信頼を寄せており、これが再び彼を脚光の中へと引き戻す可能性がある。

スペイン紙『スポルト』によると、フリックはこのデンマーク人センターバックを、開幕前にバルセロナが戦ったすべての親善試合のスターティングメンバーに起用した。これにはコモ、バーミンガム・シティ、ノッティンガム・フォレスト、ウディネーゼとの対戦が含まれる。この起用は、連戦のプレッシャーに耐えうる能力を試したいというドイツ人監督の意向を反映したものであり、それこそがクリステンセンが近年ずっと直面してきた最大の課題である。

フリックのこの大きな関心は、カタルーニャのクラブで5シーズン目を迎えるこの選手への明確な賭けを意味している。コーチングスタッフは、度重なる負傷によって定期的な出場を阻まれ、不安定な日々を送ってきた数年を経て、彼のフィジカルコンディションと、良い試合を連続して披露する準備が整っているかどうかを確認しようとしている。

象徴的な意味を持つ配慮として、クリステンセンにはほとんどの親善試合でチームのキャプテンマークを巻く機会が与えられた。例外はラフィーニャが出場したノッティンガム・フォレスト戦だけである。これは、緑の芝から長く離れていたにもかかわらず、先頃2028年までの契約を更新したこの選手が得ている地位を明確に示すものだ。

この信頼は、バルセロナのスポーツ部門がこのデンマーク人選手の重要性について確固たる確信を抱いていることを明らかにしている。過去2年間、期待されたほど輝きを見せられず、出場もできなかったにもかかわらず、彼はピッチ内外で中心的な存在とみなされており、それゆえ彼のフィジカル面での回復はコーチングスタッフにとって最優先事項となっている。

クリステンセンは、新シーズンの過密日程を踏まえると、非常に興味深い戦術的オプションである。彼は、直近のワールドカップで卓越したパフォーマンスを披露し、今や揺るぎない第一の選択肢となったパウ・クバルシと並んでセンターバックのポジションでプレーする能力を持っている。また、このデンマーク人は左サイドバックへ移ることもでき、後方からの攻撃を組み立てる能力を生かして中盤にまで進出することさえ可能だ。

最大の課題は、新任のフィジカルコーチ、ベンヤミン・コーグルの双肩にかかっている。彼は、クリステンセンをチェルシーやバルセロナでの最良の時期に見せていた本来のレベルへと戻すため、詳細なリハビリプログラムを策定するという繊細な任務に直面している。準備期間中の選手のフィジカル面での好調ぶりは、特別なシーズンを予感させるものとなっている。

今回はすべてが、議論の余地のないサッカーの技術に頼ること以上に、クリステンセンが負傷という亡霊からどれだけ回復できるかにかかっている。その技術をフリックは極めて重視しており、とりわけ代表選手たちがトレーニングに復帰することで、この優雅で戦術的に聡明なディフェンダーにドイツ人監督がどのような役割を用意しているのか、その本当の姿が明らかになるだろう。

もしクリステンセンがフィジカルコンディションを維持し、負傷を避けることに成功すれば、彼は間違いなくバルセロナの守備陣にとって質的な補強となり、信頼と忍耐以外にクラブに何のコストもかけなかった「新戦力」となるかもしれない。カタルーニャのクラブが本当の戦いの開幕前に、戦力を強化するためのあらゆる可能な手段を模索している時期に。