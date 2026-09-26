基本的に、ケインが2027年まで残る現行契約を延長することについては、以前からほとんど疑いはなかった。「ハリーの兄弟と父親が今、ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンと交渉している。良い解決策が見つかると楽観している」と、FCBの監査役会メンバーはAbendzeitungに説明した。

唯一、契約期間についてはいまだに疑問符が残っている。ケインはすでに33歳だが、1年を超える延長が提示される見込みだ。「以前なら、30歳を超えた選手には原則として1年契約しか結ぶべきではないと言っていただろう。ただ、ある選手を本当に高く評価しているなら例外はある。そして、ハリーに関して我々はそうなんだ」とルンメニゲは語り、こう強調した。「忘れてはいけない。ここ3年間で、彼が負傷したのは1度だけだ。私自身のことを思い出せるよ。年齢の十の位が3になった頃には、私はすでにかなり筋肉系の問題を抱えていた」

例えば、近年ではアリエン・ロッベンやフランク・リベリーのようなクラブのレジェンドたちも、キャリアの晩年には1年契約しか与えられていなかった。しかし、負傷が少ないケインの場合は状況が異なる。実際、2023年夏の移籍以降にあった離脱は4度の小さなものだけだった。そのため、イングランド代表キャプテンが1年のみ契約延長する可能性は、直近まで議論の対象にはなっていなかった。

Getty Images

ハリー・ケインの新契約：なお交渉が必要なのは何か？

それでも、伝えられるところによれば、なお細部の設計で難航しているようだ。ミュンヘン側はどうやら契約をさらに2年延長し、2029年までとすることを望んでいる一方で、ケインは2030年までのさらに1シーズン分のオプションを望んでいる。数日前、ストライカーはすでに早期合意を示唆していた。

「良い話し合いができていて、かなり近づいている」とケインはイギリス紙Independentに語り、こう付け加えた。「まだ片づけなければならないことがいくつかある。ニュースが出るまで、もうそれほど長くはかからないと思う」 ケインは「チーム、監督、周囲の環境でとても心地よく感じている」という。

トッテナム・ホットスパーから9500万ユーロでFCBに移籍して以降、ケインはブンデスリーガ98試合で101ゴールという見事な成績を残している。チャンピオンズリーグでは、39試合で34回ミュンヘンのために得点を決めた。さらに今年はバロンドール候補の1人でもある。バイエルンとイングランドで合計73得点を挙げ、ゴールデンシューを獲得した後のことだ。