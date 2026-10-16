スペインのスポーツ紙ASが報じた。それによると、契約延長に向けた話し合いは昨シーズンの終わりに始まり、今回、合意に至ったという。ベリンガムがスペインの首都で結んでいた当初の契約は、もともと2029年まで残っていた。









契約延長には昇給も伴い、レアル・マドリーでのイングランド代表選手の活躍が評価される形となる。レアルでの鮮烈なデビューシーズンを経て、ベリンガムはマドリードでの2年目、身体的な問題もあって苦しんだ。しかし、肩の手術を経てその問題はすでに克服し、サンティアゴ・ベルナベウでもイングランド代表でも再び目覚ましい活躍を見せている。

同紙によると、レアルの首脳陣はベリンガムがチームのリーダー役を担えると考えている。ルカ・モドリッチ、トニ・クロース、ダニ・カルバハルが去って以降、新たなリーダーとして台頭した選手はまだいない。一方、ベリンガムはピッチの内外で責任を担い、試合では常に全力を尽くしている。その姿勢をファン、監督、クラブ首脳陣も高く評価しているという。

ジョゼ・モウリーニョの下で異なる役割を担うジュード・ベリンガム

レアルは、ベリンガムがシーズン終盤もチームを助けられるよう、手術を夏のオフシーズンまで延期したことにも感銘を受けたという。レアルは2025-26シーズンも無冠に終わったが、イングランド代表選手が示した姿勢はクラブに好意的に受け止められた。

今季、ベリンガムは新監督ジョゼ・モウリーニョの下、リーグ戦ですでに3ゴール、3アシストを記録している。ポルトガル人指揮官は23歳のベリンガムを、より自由な役割でストライカーのキリアン・エンバペの背後でプレーさせており、それが明らかに好影響をもたらしている。