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ジャマラ・ムシアラが負傷した場合、バイエルンに高額な負担が生じるのか。契約には、それに関する条項があるという。

バイエルン・ミュンヘンとジャマル・ムシアラの契約には、特定の条項が盛り込まれているようだ。

『Sport Bild』の報道によると、23歳のムシアラの契約には、長期離脱を伴う負傷をした場合の保障を手厚くする条項があるという。負傷によって欠場する場合、ドイツの最多優勝クラブであるバイエルンは、6カ月間にわたり給与を全額支払い続ける。

本来、バイエルンも他の雇用主と同様、病気の場合に給与の支払いを保証する義務があるのは6週間に限られる。ドイツでは7週目から公的医療保険が給付を担うが、その上限は月額5812.50ユーロ（税引き前）だ。

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ムシアラとバイエルンの首脳陣は、2025年2月の同選手の契約延長に際して、この条項に合意した。当時、選手とクラブは、もともと2026年6月30日までだった契約を前倒しで2030年まで延長することで合意している。

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ムシアラは大幅な昇給も勝ち取った。直近の契約延長後、年俸が2900万ユーロとされ、バイエルンの最高給取りとなったハリー・ケインに次ぎ、ドイツ代表のムシアラはゼーベナー通りで2番目に高い給与を得ている。『Sport Bild』によれば、バイエルンがムシアラに支払う額は1シーズン当たり2500万ユーロだ。

Getty Images

ジャマル・ムシアラのバイエルン復帰はいつ？

ムシアラはこれまでも、長期離脱につながる負傷にたびたび苦しんできた。2025年夏のクラブワールドカップでは、元パリ・サンジェルマンのGKジャンルイジ・ドンナルンマとの競り合いで腓骨を骨折。その後、半年以上にわたってバイエルンを離脱した。

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それ以来、この攻撃的選手は軽いけがにも繰り返し悩まされている。今季もすでに、 筋繊維断裂 に加え、神経機能障害に起因する 一時的かつ短時間の欠神発作の後遺症 によって欠場している。

バイエルンの重鎮ウリ・ヘーネスは2週間弱前、『BR』の番組「Sonntags-Stammtisch」で、 欠神発作への対応を明示的に定めた条項はムシアラの契約にはないことを示唆 していた。「彼が今できることは、契約に書かれている内容とはもはや違う」とヘーネスは語った。

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一方、ムシアラは土曜日に行われるケルンとのブンデスリーガ次戦で、バイエルンのメンバーに復帰する可能性がある。『Sport1』は火曜日、今週の練習で健康面の新たな後退がなければ、同代表選手は起用の選択肢になると報じた。

ムシアラは2026-27シーズン、ここまで公式戦4試合で2得点1アシストを記録している。