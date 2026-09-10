「FCバイエルンはアリヨン・イブラヒモビッチを完全に戦力として計算している」。ドイツのレコードマイスターは7月7日、20歳の契約延長を発表した際、そう見出しを打った。公式のプレス写真ではスポーツディレクターのクリストフ・フロイントがカメラに笑顔を向け、こう絶賛していた。「彼にとっては、もはやただ学ぶだけの段階ではない。今はここ、FCバイエルンで勝負をかける時なんだ！」

それから2カ月後、イブラヒモビッチはすでにブンデスリーガで1試合出場1得点を記録し、2試合で2勝を挙げて首位に立っている。ただし、予想されたかもしれない州都の業界最大手とではなく、FCアウクスブルクでのことだ。

「今日ここにいて、明日はあそこ。ほとんど留まることなく、また旅立たなければならない」。何度もレンタル移籍を経験してきたこの攻撃的選手は、ハンネス・ヴァーダーが歌った曲のように、バイエルンが突然自分を計算に入れなくなった時、そう思ったのかもしれない。それも「世界最大のクラブでプレーするチャンスをもらえたこと」を大いに喜んでいた後のことだった。

彼は不屈の働き者ルイス・ディアスのバックアップになるはずだった。ところが、移籍市場最終日直前の記者会見で、スポーツ部門トップのマックス・エーベルが突如こう説明した。「もし何か具体的なものがあり、双方にとって興味深いものになり得るのであれば、その件についてはあらためてオープンになるつもりだった」

とはいえ、イブラヒモビッチ本人がドイツ王者からの退団にどれほど前向きだったのかは疑問が残る。フロイントは9月1日のプレスリリースで、「アリヨンとは、彼の成長にとって、もう1シーズンレンタルに出すのが最善だということで合意した」と主張していたが。

イブラヒモビッチを巡るバイエルンの方針転換が波紋

Sport1によれば、イブラヒモビッチは「極めて困惑していた」という。また、同報道によると、代理人のロマン・ルンメニゲも、事前の相談なしに行われたエーベルの動きに「面食らった」と感じていたようだ。彼らの側からすれば、送られていたシグナルを踏まえると出場時間のチャンスは十分にあると見込んでいたため、方針転換の理由は見当たらなかったということになる。

ヴェルダー・ブレーメンも獲得に動いていたとされるが、最終的に選ばれたのはアウクスブルクだった。FCAは最終的にシーズン終了までのレンタルに加え、800万ユーロの買い取りオプションも確保。もっとも、フロイントによればイブラヒモビッチは今なお「素晴らしい素質を持つ若い選手であり、この段階では定期的な実戦経験が必要だ。それはFCアウクスブルクで得られるだろうし、我々はこの道のりを引き続き密接に見守っていく」という。

Getty Images

つまり「単純に、まだバイエルンでやるには足りない」という言い換えなのか。方針転換の正確な背景は依然として不明だが、プレシーズンでいくつか決定機を逃した後、少なくともファン層の間ではイブラヒモビッチへの批判が繰り返し上がっていた。そこでは、とりわけ大一番で必要なクラスがないとも指摘されていた。

一方で、フッガーの街でのスタートはイブラヒモビッチにとってこれ以上ないほど順調だった。マヌエル・バウム監督の下、初戦からいきなり先発に名を連ねると、アイントラハト・フランクフルト戦の4-1勝利でも1得点を記録した。少なくとも現時点では、ゼーベナー通りからの慌ただしい別れは、イブラヒモビッチにポジティブな効果をもたらしたと言えそうだ。