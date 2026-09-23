Sport Bildによると、このミッドフィールダーは11月の次回代表ウインドーに向けたユルゲン・クロップの候補の一人に入っているという。DFBチームへの初招集の条件は、アセコが再び万全の状態に戻ることだとされている。

この20歳は、今夏にアイントラハト・フランクフルトへ加入したが、ひざの不調によってシーズン開幕に出遅れ、コンディション不足も伝えられていた。ブンデスリーガ新シーズン最初の2試合では、アセコはまずいずれも90分間ベンチを温め、ヘッセン勢はわずか勝ち点1しか得られなかった。だが第3節と第4節では、SGEのアディ・ヒュッター監督がすぐに彼を先発に起用。ただし、若手のアセコはいずれの試合でも早い時間帯に交代となった。

アセコは昨季、レンタル先のハノーファー96でブンデスリーガ2部の新星の一人へと躍進。その後、ニーダーザクセン勢は買い取りオプションを行使し、わずか100万ユーロで完全移籍させた。一方のバイエルンは250万ユーロの買い戻しオプションを行使。これは、この20歳をラファエル・ゲレイロとレオン・ゴレツカの退団後の中盤中央における戦力オプションとして呼び戻すか、あるいはさらに大きな金額で売却する意図があったためだ。

ノエル・アセコ：アイントラハト・フランクフルトはバイエルン・ミュンヘンにいくら支払ったのか？

最終的には2つ目の選択肢となった。kickerによれば、アイントラハトからミュンヘンへは最大1300万ユーロが支払われた。Bild紙はその後、ハノーファーが95万ユーロの再売却条項を確保していたことを明らかにした。

一方、フランクフルトでの加入会見では、アセコはヴァンサン・コンパニからバイエルンで自分にどんな役割を託すつもりかをはっきり伝えられていたことを明かした。そして、それは必ずしも歓迎できるものではなかったという。「彼は僕に正直だったし、僕も彼に正直だった。だからアイントラハトへの移籍が実現したんだ」と、アセコは語った。なお、本人は自らを「エンゴロ・カンテのような」選手だと表現している。

Getty Images

ノエル・アセコは今回の代表ウインドーで何をしているのか？

この長期の代表ウインドー中、アセコはドイツU-21代表に帯同している。同チームは2027年欧州選手権出場権を懸けて戦っている。アントニオ・ディ・サルヴォ監督率いるこの代表では、これまでにすでに5試合に出場している。

その一方で、クロップは初回のトレーニングキャンプに向けて44人を招集し、それを2つのグループに分けた。初招集は合計11人に上った。11月には、おそらくアセコがメンバー入りする可能性もある中、ネーションズリーグ・グループステージ締めくくりとして、DFBチームはセルビア戦とオランダ戦の再戦を迎える。