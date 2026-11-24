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ジョー・ハートが、ニューカッスルとアーセナルの引き分けでノニ・マドゥエケが決めた同点弾について、ルーカス・ホルニチェクの対応を分析。難しいシュートだったと認めつつ、GK本人は悔やんでいるはずだと語った。元イングランド代表GKはまた、全盛期のニック・ポープなら、今夏加入したホルニチェクを先発から締め出していただろうと主張した。

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ハート、アーセナル戦でのホルニチェクの対応を分析

ハートは、土曜日の アーセナルとの引き分け でマドゥエケの同点弾を防げなかったホルニチェクが、深く落胆しているはずだと考えている。24歳のGKはシュートに手を当てたものの、ボールがネットを揺らすのを阻めなかった。

元イングランド代表でマンチェスター・シティにも所属したGKは、『マッチ・オブ・ザ・デイ』で、セーブの難しさを認める一方、失点が招いた大きな影響を指摘した。ホルニチェクには、直近のコヴェントリー戦とエヴァートン戦での敗北以降、ミスが見られるようになっている。

シュート前に味方DFがGKの視界を遮る

ハートは、マドゥエケが内側へ切り込み、マルティン・ウーデゴールが外側から追い越す動きを見せた場面で、チェコ代表GKが直面した戦術的な難しさを解説した。DFのダン・バーンとルイス・ホールがシュートをブロックしようと駆け寄る中、ホルニチェクは空いたスペースをカバーするため、中央から位置をずらした。

ボールはスライディングしたホールのブロックをわずかにかわし、身長約198センチのバーンの足元を抜けた。ホルニチェクには最後の瞬間までボールが見えず、即座に体勢を立て直す必要があったが、手を下ろすのが遅れ、シュートはグローブの上部をかすめた。

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「彼が絶望したように振り返るのが分かる。あれが、勝ち点3と大きな勝利を手にするか、試合終了時にあの気持ちを味わうかの違いだった」とハートは語った。「マドゥエケは大喜びだった。ホルニチェクは悔やんでいるだろうが、本当に、本当に難しいゴールだった」

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「彼は一流のGKを目指しているが、こういう場面の難しさがある」とハートは説明した。「あの時、ホルニチェクは初めてボールを視界に捉えた。だから手を急いで下ろしたが、タイミングがわずかに合わず、ボールがグローブの上部に当たった」

夏に4000万ポンドを投じても、基準となるのはポープ

ホルニチェクは正GKの座をつかむため、夏にポルトガルのブラガからニューカッスルへ加入した。フランスU-21代表のエウェン・ジャウアンも加わり、長年チームを支えてきたGKポープは、セント・ジェームズ・パークでの序列が3番手に下がった。

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ニューカッスルのレジェンド、アラン・シアラーが、クラブはポープの後継となるGK2人に4000万ポンド以上を費やしたと指摘すると、ハートは新加入の2人ともまだ本当の意味では馴染んでいないと主張した。ポープは昨季、肩の負傷に苦しんだものの、万全の状態にあるなら新加入のGKたちより優れているとハートは強調した。

「ホルニチェクにもいい場面はあった。ただ、最高の状態のニック・ポープは、ニューカッスルのユニフォームを着て明らかにそれ以上の働きをしてきたし、タイトル獲得と好パフォーマンスでそれを証明していると思う」とハートは答えた。「でも、君の言う通りだよ、アル。新加入選手は誰もまだ本当の意味でチームに馴染んでいない」

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ニューカッスルのGK陣に高まる重圧

ホルニチェクには、代償の大きいミスをなくし、ニューカッスルが夏にGK補強へ投じた多額の資金に見合う働きを示すことが、ますます求められている。プレミアリーグでは全体として堅実なスタートを切った一方、コヴェントリー、エヴァートン、アーセナルとの試合で目立つミスがあり、安定感に疑問が生じている。ジャウアンが出番を待ち、ポープもセント・ジェームズ・パークに残る中、ニューカッスルのGKの序列には厳しい視線が向けられている。