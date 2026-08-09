すでに退任しているアズーリの元テクニカルディレクター、パオロ・マルディーニが『コリエレ・デラ・セラ』のインタビューで明かしたところによると、グアルディオラは連盟に承諾を与える寸前まで来ていたという。

「彼に会うためにバルセロナへ行き、一緒に昼食を取り、丸一日話をした。彼は非常に魅力を感じていた。承諾寸前だった。紙にフォーメーションを書き始めていたほどだった」と、マルディーニはイタリア側代表団とスペイン人スター指揮官の会談について語った。

最終的にグアルディオラが4度の世界王者に断りを入れた理由は、協議の過程で一部メディアが報じていたような金銭的要求では決してなかった。「金額のこと、話題になっていた2000万ユーロは一度も論点ではなかった。ペップは私たちにはっきりこう言った。前任の代表監督が受け取っていた額より1ユーロ少なくていい、それで私は構わない」と、マルディーニは明かした。

その代わり、55歳の同氏はマンチェスター・シティでの消耗の激しい10年間を経て、再びクラブまたは代表チームを引き受ける準備がまだ整っていないと感じていたという。グアルディオラは「疲労のためにノーと言った」とマルディーニは説明した。「彼はプレミアリーグで10年の過酷な年月を過ごしてきた。背中の手術も受けた。休みたいんだ」

それでも、苦しい年月と3大会連続のワールドカップ不出場を経たイタリアサッカーを再び頂点へ導くという仕事に対する根本的な意欲は、このスペイン人指揮官には十分にあったようだ。「非常に真剣な話し合いだった。私たちはU-17から上のカテゴリーまで選手層を検討した」と、マルディーニは明かした。

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パオロ・マルディーニ、アンドレア・ピルロへの連盟拒否を受けて辞任

グアルディオラから最終的な断りを受けた後になって、アンドレア・ピルロが候補に浮上したという。2006年ワールドカップ優勝メンバーは最終的にマルディーニの本命候補だったが、連盟はロシアのブックメーカー「Fonbet」とのつながりを理由に拒否権を行使。これに抗議して、マルディーニは就任からわずか16日でその職を辞した。

それによるとマルディーニは、新たに選出された連盟会長ジョヴァンニ・マラゴから、新監督決定について完全な裁量で進めるとの約束を取り付けていた。この自主権こそが、元プロ選手である彼がそもそもFIGCでその職を引き受けるための決定的条件と見なされていた。