Skyの報道によると、55歳の指揮官はクラブ内部ですでにプレッシャーにさらされているという。開幕から2試合で2敗という不本意なスタートを受け、クラブ首脳陣の後ろ盾も揺らぎ始めているようだ。

9月上旬の代表ウイークまでに、ティッツは勝利と勝ち点を積み上げることが絶対条件となる。それまでハノーファーはDFBポカールで5部のSVヘメリンゲンと対戦し、リーグ戦ではダルムシュタット98、カールスルーエSCとの試合を控えているが、早期の解任を避けるには結果が必要だ。

水面下では、この55歳指揮官は過去の失敗から学ばず、自身のスタイルに頑なに固執しているとの声もある。昨季のハノーファーはティッツの下で概ね見応えのある攻撃的なサッカーを披露していたが、自らの力不足や決定力不足によって勝ち切れない試合が多かった。その結果、4位で昇格を惜しくも逃していた。

クリスティアン・ティッツ：ハノーファー96で不満を招いているのは何か？

さらに、同監督はすでにロッカールームで何人かの選手の信頼も失っているという。直近のVfLヴォルフスブルク戦（0-1）の前に行ったGKの交代は、そうした疑念をさらに強めたようだ。

ティッツはニーダーザクセン勢同士の一戦で、新加入のパスカル・ロレツ（FCルツェルンから110万ユーロで加入）から、公式戦わずか1試合の出場後に信頼を取り下げ、代わってレオ・ヴァインカウフを起用した。その後、この55歳指揮官は、来週土曜日のDFBポカールでもヴァインカウフがゴールマウスを守る可能性を示唆している。

Hannoversche Allgemeine Zeitungは、ティッツの職が差し迫って危険にさらされているわけではないとしつつも、協力関係を継続するためには結果の危機を早急に乗り越える必要があると報じている。

Getty Images

ハノーファー96はすでに他の監督探しを進めているのか？

同紙によれば、それでもスポーツ担当GMのヨナス・ボルトはすでに代替案を探っているという。名前が挙がっている1人が、かつてケルンを率いたルーカス・クヴァスニオクで、彼は継続する不振を理由に今年3月に「ヤギ軍団」での職を失っていた。

ハノーファー96は2試合を終えて勝ち点0で17位に沈んでいる。VfLオスナブリュックと並び、ニーダーザクセン勢は2部でいまだ勝ち点を1つも獲得できていない唯一のチームとなっている。