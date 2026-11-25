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マフムード・アル・ハティーブ会長率いるエジプトのアル・アハリは、トップチームが先週月曜日のプレミアリーグでピラミッズに0-2で敗れたことを受け、いくつかの重大な決定を下した。

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この敗戦はクラブのサポーターの間に激しい怒りを巻き起こした。チームはこの一戦で低調な出来に終始し、ピラミッズに太刀打ちできなかった。

アル・アハリは試合からわずか数時間後、モロッコ人のフセイン・アムータ監督の解任を発表した。今季はチームのパフォーマンスが安定せず、同監督には幅広い批判が寄せられていた。

そして水曜日の今日、アル・アハリは公式声明を発表し、次のように述べた。「本日夜、クラブ本部において長時間にわたる会合が開かれた。サッカー部門を統括するヤシン・マンスール副会長とサイード・アブデル・ハフィーズ理事が出席し、マフムード・アル・ハティーブ会長とは電話で連絡を取り、サッカー部門に関わる多くの事項について会長の考えを確認した。また、ワエル・ゴマア強化部長とサミ・コムサン監督も同席した」

声明はさらにこう続けている。「以下の点で合意した。サミ・コムサン監督が提出したコーチングスタッフの構成を承認すること。クラブに対する責務を果たしていない一部の選手について、オファーを受け付ける門戸を開くよう指示すること。

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監督の考えに沿って有望な若手に機会を与えること。アル・アハリらしさを体現してプレーする選手たちへの全幅の信頼を改めて表明すること。計画立案に関する明確なビジョンと豊富な経験を持つ外国人スポーツディレクターを任命し、サッカー部門の組織再編を完了させること。そして、クラブのサッカー部門内における実りある意思疎通を活性化させることである」

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アル・アハリは別の声明で、新たなコーチングスタッフの陣容を次のとおり発表した。

監督にサミ・コムサン、ヘッドコーチにヤセル・ラドワンとアムル・アンワル、コーチにハマダ・エル・サイード、フィジカルコーチにワシーム・ハムディ、パフォーマンスアナリストにハディ・モハメド。

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アル・アハリはこのピラミッズ戦で今季プレミアリーグ初黒星を喫し、勝ち点20の3位にとどまった。首位ピラミッズとは7ポイント差、2位ザマレクとは2ポイント差となっている。

ワエル・ゴマア強化部長は火曜日の夜、選手たちに倍の罰則を科すとともに、全選手の報酬の支払いを無期限で凍結することを決めた。

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またゴマア強化部長は、ピラミッズ戦中の行為を理由にアフメド・レダを調査にかけ、この件をクラブのサッカー部門統括者に諮ることも決まった。

この決定は、ピラミッズ戦の最中にサポーターの方向へ「つばを吐いた」一件を受けたものだ。一方、選手本人は、つばはサポーターに向けたものではなく、ウォーミングアップ中の無意識の動作だったと主張している。

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コムサンは新たな外国人監督と契約するまでの間、アムータの後任として暫定的に指揮を執る。

コムサンは次の日曜日、CAFコンフェデレーションカップのグループステージ・グループA開幕節で、アンゴラのプリメイロ・デ・アゴストをホームに迎え、アル・アハリでの初陣に臨む予定だ。