ダーフィト・ファン・ウェール法務・安全保障相は先週、サポーターがピッチ上や他のスタンドに向けて発炎筒や花火を投げ込んだり撃ち込んだりした場合、サッカーの試合は直ちに打ち切りとし、そのまま再開しないと発表した。デ・テレグラーフでコラムを執筆したバレンタイン・ドリーセンは、これによって権力の乱用が助長されると記している。

「集団処罰という前例は、ファン・ウェール大臣、自治体内にプロクラブを抱える市長たち、検察、警察、そしてオランダサッカー協会に受け継がれた」とドリーセンは書く。「この究極の集団処罰に対する憤りは、サポーター全体に共有されている。そしてそれには理由がある。一見すると断固たるこの措置は、あまりにも度を越している」と、この批判的なジャーナリストは述べている。

ドリーセンは、ヨハン・クライフ・アレナやデ・カイプで5万人のサッカーファンを帰宅させることに、ほとんど理解を示していない。「この集団処罰は、犯された行為にまったく見合っていない。このような不均衡な措置を発案者たちが打ち出したことは理解不能だ」

「オランダサッカー協会とクラブは壁際に追い込まれており、これは単純に行政による権力乱用だ。なぜなら、この愚かなシグナルは法や正義とは何の関係もないからだ」

「プロクラブは結束し、まともなサポーターを守り、強化されたオランダサッカー協会のプロトコルに異議を唱えるべきだ。これほどの不当性は擁護できない。なぜ、明らかに妥当な比例的処罰が無視され、地元の三者協議体である市長、主席検事、警察署長によってほとんど適用されないのか」と、このウェストラント出身者は疑問を呈している。

ドリーセンは、オランダサッカー協会が当該セクションだけを退去させない理由を理解できないという。「これが無作為なサポーターによって悪用されかねないという議論は成り立たない。なぜなら、誰が花火を投げたり撃ったりした責任を負うかに関係なく、即時打ち切りという強化プロトコルにも同じことが当てはまるからだ」

63歳のコラムニストは、責任当局が処罰の手順書の中で、スタンドの一区画を退去させる可能性を見過ごしていることを注目に値すると考えている。また、エールディビジの試合中止の原因を作ったサポーターを抱えるクラブに対する勝ち点剥奪も提案している。