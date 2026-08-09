新たな裏切り者か？アーセナルがトッテナムの禁断の扉を叩く

移籍市場において、トッテナムのキャプテンであるクリスティアン・ロメロの将来をめぐり、突然の動きが浮上している。このアルゼンチン人ディフェンダーは、今夏の北ロンドンにおいて最も物議を醸す取引の一つとなり得る動向に結び付けられている。

ザ・サンが伝えたところによると、ロメロはアーセナルへの移籍を望んでおり、これは現所属クラブにとって最大のロンドンのライバルへ直接渡ることを意味する取引となる。しかしトッテナムは、この移籍の実現を許す構えではないようだ。トッテナムの上層部の関係者は同紙に対し、いかなる選手もアーセナルへ売却することは考えていないと語った。

ロメロ（28歳）は以前、アトレティコ・マドリードへの移籍に結び付けられており、イタリアのインテル・ミラノもこのアルゼンチン人ディフェンダーに関心を寄せる陣営に加わった。これにより、今夏トッテナムを去る場合には複数の選択肢が開かれることになる。

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同紙は、アルゼンチン代表としてワールドカップ決勝に到達したロメロが、クラブで過ごした5シーズンを経て、今夏トッテナムを去る準備を進めていると報じた。

そして続けた。「北ロンドンを横切る移籍は、まさに驚きの取引となり、2001年にソル・キャンベルがトッテナムからアーセナルへ移籍した際の特徴を帯びるものになるだろう。だが、この変化における違いは、キャンベルがフリーの選手であった点にある。つまりトッテナムは、そのセンターバックが敵地へ去るのを阻止できなかったということだ。しかし彼はその後、スパーズのサポーターから裏切り者と評された」

この動きを実行した者は、2010年以来、誰一人としていなかった。同年、ウィリアム・ギャラスがアーセナルとの契約満了に際し、物議を醸す形で逆方向への移籍を果たしている。

ロメロの契約はなお3年を残しており、これはその将来に関する主導権をトッテナムが握っていることを意味する。

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