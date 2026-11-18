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英国の裁判所が、アル・アハリに所属するイングランド人FWアイヴァン・トニーを、欧州選手権「EURO2028」を巡る苦境から救済することを拒否した。

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トニーは先日の10月29日(木)、イングランドのサザーク刑事法院で審理を受けていた 。昨年12月6日、英国の首都ロンドンのナイトクラブで、サベル・ダ・シルヴァという男性に暴行を加えた罪に問われている。

アイヴァン・トニーはナイトクラブでの男性への暴行を否定し、自身にかけられた容疑について無実を主張したが、クリス・ヒーヒア判事は新たな公判期日を2028年6月12日に設定し、同FWを無条件の保釈とした。

英紙『サン』によると、判事はこの長期にわたる延期について謝罪し、「非常に先の日程となってしまい、申し訳なく思う。しかしご存じの通り、裁判所は非常に大きな負担を抱えながら運営されている」と述べたという。

しかし、問題は延期が長期に及ぶことだけではなく、新たな公判期日そのものにもあった。その日程は、英国が2028年6月9日から7月9日にかけて開催する欧州選手権「EURO2028」の期間中にあたるのだ。

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英国放送協会『BBC』によると、アイヴァン・トニーの弁護人を務めるムザンミル・フセイン氏が現地時間の水曜日、サザーク刑事法院での審問に出席した。なお、トニー本人は出廷しなかった。

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フセイン氏は、公判の期間中に欧州選手権が開催されることを踏まえ、審理を2028年8月に延期するよう裁判所に求めた。

同弁護人はこの件について、「2028年の6月9日から7月9日にかけて、欧州選手権というサッカーの大会が開催される可能性があることが分かりました」と説明。

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さらに、「被告人が同大会のメンバーに選ばれた場合にプレーできるよう、審理をその時期まで延期していただきたい」と続けた。

そして、「私のサッカーに関する知識は非常に限られていますが、彼は前回2024年の大会に出場し、ワールドカップでもイングランド代表のメンバーに名を連ねていたと聞いています」と付け加えた。

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しかし、トニー・バウムガートナー判事はこの申し立てを推測に基づくものだとして退け、「すでに決定している期日を変更することが、司法の利益にかなうとは思えない」と述べた。

同判事は、アイヴァン・トニーが欧州選手権「EURO2028」のイングランド代表メンバーに選出された場合には、改めて申し立てを行うことができると説明している。

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アイヴァン・トニーは母国代表として欧州選手権に出場することを夢見ている。特に、アメリカ、カナダ、メキシコで開催され、イングランドが銅メダルを獲得した2026年ワールドカップでは、主力の座をつかむことができなかった。

さらにアル・アハリのストライカーにとって大きな衝撃となったのが、今回のインターナショナルブレイクだ。イングランド代表を率いるドイツ人指揮官トーマス・トゥヘルは、UEFAネーションズリーグ2027の第5節と第6節でクロアチア、スペインと対戦するメンバーからトニーを外した。

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なお、アイヴァン・トニーは2023年3月に前任のイングランド人指揮官ガレス・サウスゲートによって初招集されて以来、イングランド代表ではわずか10試合の出場にとどまっており、記録したのは1ゴール1アシストのみとなっている。