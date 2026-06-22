新たな衝撃…フランス対イラク戦で雷雨に見舞われる

2026年ワールドカップグループステージ第2節のフランス対イラク戦は、フィラデルフィアのスタジアムで開催予定だった後半開始が、悪天候で延期される異例の事態となった。

前半終了間際に激しい雨と強風で試合が中断され、雷雨接近により主催者が緊急警報を発令した。

前半終了直後、主催者はハーフタイムを15分から30分に延長すると発表した。

観客の安全確保のため、スタンドからの避難が指示された。

主催者は観客全員にスタンドから退散し、スタジアム内や周辺の安全な場所に移動するよう指示した。

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スタジアムは安全確認のため試合再開を保留とし、気象状況を監視し続けている。

観客は選手たちがピッチに戻り後半を再開する時期について主催者の判断を待っている。

米国ではこれまでも気象条件で試合が中断される例が少なくない。前回のクラブワールドカップでも雷雨や気象警報で遅延や中断が複数回発生し、主催者は選手と観客の安全確保のため同様の対応を取った。

フィラデルフィアのスタジアム周辺は依然として天候が不安定で、ファンは主催者の再開判断を待っている。