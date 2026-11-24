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モロッコサッカー連盟は、アフリカネーションズカップ2025決勝をめぐる問題で新たな法廷闘争に臨もうとしている。タイトルをセネガル代表に戻したスポーツ仲裁裁判所の裁定を不服として、スイス連邦最高裁判所に上訴する意向を表明した。モロッコにとって、裁定に異議を申し立てる最後の手段となる。

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フランスのメディア「RMC ٍSport」によると、モロッコサッカー連盟は法的手続きを続ける構えだが、スイス連邦最高裁判所に訴えても、タイトルを直接取り戻す機会は得られない。同裁判所の権限はスポーツ仲裁裁判所が下した裁定の法的側面を審査することに限られ、大会の勝者を改めて決めることには踏み込めないためだ。

スポーツ仲裁裁判所（CAS）は火曜日、アフリカサッカー連盟（CAF）上訴委員会の判断を取り消す裁定を下した。同委員会はセネガル代表を棄権扱いとし、モロッコを決勝の勝者としていたが、CASは決勝の結果をめぐるおよそ8カ月に及ぶ法的論争の末、タイトルをセネガルに戻すと決定した。

アフリカネーションズカップ2025の決勝は波乱の展開となった。モロッコにPKを与えた主審の判定に抗議し、セネガル代表の選手たちがピッチを去ったのだ。その後、サディオ・マネがチームメートを説得してピッチに戻らせ、試合は再開された。ブラヒム・ディアスがパネンカでPKを失敗し、セネガルが延長戦で1-0の勝利を収めた。

スポーツ仲裁裁判所は裁定の根拠として、試合を再開するか打ち切るかについて主審が絶対的な裁量権を持つ点を挙げた。主審が試合続行を決めたのは両チームがピッチに戻り、再開の意思を示した後であり、試合続行の条件は満たされていたと判断した。

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この裁定はモロッコで大きな反響を呼び、モロッコサッカー連盟はスポーツ仲裁裁判所の結論を拒否すると表明した 。同連盟は公式声明で、判断に異議を申し立てられる最後の機関であるスイス連邦最高裁判所に上訴し、法的手続きを続ける意向を強調した。

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スイス連邦最高裁判所はフランスの破毀院に似た仕組みで機能している。事件の詳細を見直して大会王者を改めて決める権限は持たないが、裁定が法的に適正かどうかを審査することはできる。介入が必要な違反が認められた場合には、スポーツ仲裁裁判所の裁定を取り消すことができる。

スイス連邦最高裁判所が裁定を破棄すると決めた場合でも、モロッコをアフリカネーションズカップ2025の王者と宣言するわけではない。事件をスポーツ仲裁裁判所に差し戻して再審理させることになり、最終決定に至るまで数カ月続く可能性のある新たな法的手続きが始まることを意味する。

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つまり、スイス連邦最高裁判所の選択肢は二つしかない。一つは上訴を棄却してスポーツ仲裁裁判所の裁定を支持することで、セネガルが引き続きアフリカ王者とみなされる。もう一つは裁定を取り消し、事件をスポーツ仲裁裁判所に差し戻して再審理させることだが、その場合もモロッコ代表にタイトルを直接与える権限はない。

したがって、モロッコがアフリカネーションズカップのタイトルを取り戻せるかどうかは、スポーツ仲裁裁判所の裁定の取り消しにつながる法的瑕疵を立証できるかにかかっている。ただし、それに成功したとしても、タイトルをモロッコのものとするには十分ではない。事件は再び法的審査の段階に戻り、スポーツ仲裁裁判所の新たな判断を待つことになるからだ。