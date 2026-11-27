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国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長が、政治的・法的な圧力の新たな局面を迎えている。米議会の民主党が、共和党のドナルド・トランプ大統領の政権とインファンティーノ会長の関係、そしてワールドカップをはじめとするFIFA主催大会の商業権に民間投資家を参入させることを目指した物議を醸す投資計画について、調査に向けた動きを強めているのだ。

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この件について『スカイニュース』が報じたところによると、民主党のジェイミー・ラスキン下院議員の事務所は、要職を務めた幹部を含むFIFAの現職および元職員に接触し、下院司法委員会で証言するよう求め始めたという。

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任意の聞き取りは近く始まる見通しだ。また、2027年1月から同委員会の主導権が民主党に移った後は、年明けとともに委員会の権限を行使して証人を召喚し、文書を入手する可能性もある。

調査の狙いは、ラスキン議員が「FIFAとトランプ政権の間の汚職の可能性と政治的な取引を示す証拠が増えている」と表現した問題を精査するとともに、インファンティーノ会長と米大統領の関係の実態を検証することにある。

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同議員が取り上げた問題には、FIFAがニューヨークのトランプ・タワー内にオフィスを借りたこと、FIFAの平和賞をトランプ大統領に授与したことが含まれる。さらに、両者の関係が米政権への優遇措置につながったのか、あるいはFIFAの意思決定に影響を与えたのかという疑問も提起されている。

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調査の核心にあるのが「FIFAフォワード・エンタープライズ」計画だ。この案は、推定評価額200億ドルの商業会社を設立し、その株式の20％を、トランプ大統領の娘婿ジャレッド・クシュナー氏の弟であるジョシュア・クシュナー氏が率いる「スライヴ・キャピタル」主導の投資家グループに、約42億ドルの投資と引き換えに売却するというものだった。

『AP通信』が入手した文書によれば、計画にはFIFA主催大会の商業権を最長96年にわたって新会社に移管する内容が盛り込まれていた。しかし、幅広い反発の圧力を受け、インファンティーノ会長は昨年7月末にこの計画を撤回した。

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こうした動きは、2027年3月18日にモロッコで行われるFIFA会長選挙を前にしたものだ。この選挙では、2016年にインファンティーノ会長が選出されて以来初めて、実質的な対抗馬が現れている。

FIFAは、インファンティーノ会長、フランスサッカー連盟のフィリップ・ディアロ会長、日本サッカー協会の田嶋幸三名誉会長の3人から立候補の届け出を受けたと発表した。立候補は選挙委員会の審査を経て正式に承認される。

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米国での調査は、インファンティーノ会長への圧力を一段と強めるとみられる。とりわけ、証言や文書から投資計画や米政権との関係について新たな情報が明らかになれば、その影響は大きい。

また、投票に参加する各国協会の間で会長のイメージが損なわれ、対立候補に運営手法や意思決定の透明性を批判する新たな材料を与える可能性もある。ただし、現時点で会長の違反行為を立証する結果は出ておらず、調査が自動的に刑事事件の立件や選挙からの除外につながるわけでもない。

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民主党は欧州勢と協力して失脚を狙うのか

インファンティーノ会長に反対する欧州の勢力はすでに存在するが、米国の調査とは別の経路で動いている。

欧州サッカー連盟（UEFA）の理事会は昨年8月、この計画に関連する財務上の不正管理の疑いについて、スイスでの刑事告訴を検討していると発表した。さらに、ジョシュア・クシュナー氏の会社やFIFA関係者から文書や証言を得るため、米国の裁判所に申し立てを行っている。

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これにより、民主党と欧州勢の利害が交わる可能性が出てくる。米国の調査で得られる情報や文書が、UEFAが進める法的手続きにとって重要な意味を持つかもしれない一方、欧州からの圧力がサッカー界における調査の政治的影響力を高めることも考えられる。ただし、両者の間に正式な合意や直接の連携があるという確かな情報は、現時点ではない。

FIFA会長に対抗する勢力にとって最大の障壁は、票の分布だ。UEFAが反対しているとはいえ、インファンティーノ会長はアジア、アフリカ、南米で厚い支持を得ている。