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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

翻訳者：

新たな痛手：ロドリの誤ったプレーがバルセロナの主力に負傷を負わせ、ピッチを去ることを余儀なくさせる！

バレンシア 対 バルセロナ
バレンシア
バルセロナ
ラ・リーガ
エリック・ガルシア
スペイン

メスタージャでの対戦中に

バルセロナは、メスタージャでのバレンシア戦において、ラミン・ヤマルとフェルミン・ロペスのゴールで2点をリードしていたにもかかわらず、大きな痛手を負った。エリク・ガルシアが試合開始から30分を経ずして、鼻を不意に強打し、ピッチを去らざるを得なくなったのだ。

ガルシアはロドリとの接触後に負傷し、バルセロナのセンターバックは試合を続行することができず、ベンチは給水タイムの後にジュール・クンデとの交代を決断した。序盤から試合の主導権を握っていたチームにとっての誤算となった。

初期の映像では負傷は深刻ではないように見えたものの、このスペイン人ディフェンダーは鼻中隔湾曲を負った可能性があり、チームドクターのブルーナに付き添われて自らの足でピッチを後にした。ブルーナは負傷の状態をバルセロナの他の選手たちに説明していた。

今回の負傷は、ガルシアが過去に苦しんだ鼻の負傷の記憶を呼び起こすものだ。昨シーズンには骨折を負い、鼻を保護するためにマスクを着用して複数の試合に出場せざるを得なかった。

バルセロナのこのディフェンダーは、昨シーズンの11月初旬にチャンピオンズリーグのクラブ・ブルッヘ戦で負傷し、数週間にわたって保護用のマスクを着用した後、回復し通常通りプレーに復帰していた。

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