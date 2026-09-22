レアル・マドリードは、マドリード・ダービーでのアトレティコ・マドリード戦の敗戦に続き、新たな痛手を受けた。中盤の選手フェデ・バルベルデの追加精密検査が、左足首の腫れが依然として大きいことを理由に延期されることが決まったのだ。

ラジオ局「COPE」によると、レアル・マドリードのメディカルスタッフは、腫れが引くのを待ってから、このウルグアイ人選手の負傷の性質と離脱が見込まれる期間を判断するための追加検査を行うことを選んだという。

バルベルデは前半の終盤に、カン・インスとの接触で負傷した。このシーンはレアル・マドリードの選手たちの怒りを招き、彼らはアトレティコ・マドリードの選手へのレッドカード提示を要求したが、主審は退場処分を科さないことを決定した。

レアル・マドリードは日曜、この中盤の選手の状態について公式声明を発表し、次のように述べていた。「レアル・マドリードのメディカルスタッフが我々の選手フェデ・バルベルデに対して行った検査の結果、本日の試合で負った左足首の重度の負傷と診断された。バルベルデは今後数時間のうちにさらなる検査を受ける」

バルベルデの負傷は、レアル・マドリードにとってこの上なく厳しいタイミングで起きた。アトレティコ・マドリードに手痛い敗戦を喫したことで、スペイン・リーグの順位表で首位バルセロナとの差が6ポイントに広がったのだ。

レアル・マドリードは、バルベルデの状況を見極めるべく今後の検査結果を待っている。彼はジョゼ・モウリーニョの布陣において主軸を担う選手だけに、いくつかの重要な試合を欠場するのではないかとの懸念が広がっている。