ヨーロッパ女子チャンピオンズリーグ王者バルセロナに新たな痛手だ。カタルーニャのクラブは、スター選手サルマ・パラルエロがフランスのリヨンへ4年契約で移籍することを発表した。この動きは、大陸制覇の直後にも続くバルセロナからのスター選手流出を映し出すものとなった。

リヨンは公式声明で、23歳のスペイン人選手の加入を認めた。今回の移籍はパラルエロにとってスペイン国外での初のプロ経験となり、彼女は名門フランスクラブでオーナーのミシェル・カンのもと野心的なプロジェクトを率いる、かつての恩師ジョナタン・ヘラルデス監督と再び顔を合わせることになる。

タイトルに彩られたキャリア

スペインが制した2023年ワールドカップでヤングプレーヤー賞を受賞したパラルエロは、4シーズンにわたる充実の在籍を経てカタルーニャのクラブを去る。この間に14個のタイトルを獲得し、131試合で72ゴールを記録した。そこには先のチャンピオンズリーグ決勝での2ゴールも含まれる。

この左ウイングの選手の退団は、バルセロナが直面する大規模な選手流出の波の一環である。同チームは既にスター選手アレクシア・プテジャスを、同じくミシェル・カンが所有するロンドン・シティ・ライオネスへと送り出しており、大陸制覇に貢献した主力選手たちの穴を埋めるという大きな課題がバルセロナに突きつけられている。

リヨンの野心的な補強

一方、リヨンはパラルエロ獲得の喜びを表明した。彼女は、キャロライン・ウェア、マリア・ルイサ・グロス、ヨハンナ・リッティング・カニルドを含む新加入選手のリストに名を連ねることになる。これはフランス東部に位置する同クラブが、来たるシーズンでヨーロッパの強豪の一角としての地位を取り戻すという野心を強める動きである。