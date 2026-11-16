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サウジアラビア代表が、注目のウズベキスタン戦を前に痛手を負った。アル・ヒラルに所属するスルタン・マンダシュが、前日の練習中に負った太もも裏の筋肉の負傷により、今日月曜日の最終練習を欠席することが確定した。この負傷により、同選手は現段階でコーチングスタッフの構想から外れることとなり、今後は治療とリハビリのプログラムに取り組む必要がある。

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「アッシャルク・アルアウサト」紙によると、マンダシュが受けたメディカルチェックの結果、慎重な対応を要する筋肉系の負傷が判明した。同選手は日曜日の練習中に太もも裏の筋肉に痛みを感じ、その後の診察で負傷の状態が確認された。これを受け、コーチングスタッフは症状の悪化を避けるため、最後の練習から同選手を外す判断を下した。

サウジアラビア代表の同選手は、今日月曜日の最終練習に参加できなかった。全体練習に復帰する前に一定期間の治療とリハビリが必要なことから、コーチングスタッフとメディカルスタッフが無理をさせない方針を選んだためだ。完全回復までに要する期間はまだ明らかになっておらず、今後の状態の推移や治療プログラムへの反応次第となる。

マンダシュの負傷は、サウジアラビア代表が今回のインターナショナルウィークを活用し、選手たちの準備を進めながら技術面とフィジカル面のコンディションを見極めようとしている時期に起きた。特に、カタールの首都ドーハで行われている合宿は、コーチングスタッフにとって複数のオプションを試し、今後の重要な戦いに向けて起用可能な選手たちのレベルを評価する機会となっている。

サウジアラビア代表はウズベキスタン戦に向けた準備を終えた 。11月の強化プログラムの一環として、試合は火曜日にアル・サッドが所有するハリーファ・ビン・ハマド・スタジアムで行われる予定だ。ゲオルギオス・ドニス監督はこの一戦で自身の戦術的なアイデアを実践するとともに、今回の代表活動期間中に選手たちへ実力を示す機会を与えたい考えだ。

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サウジアラビア代表は、ドニス監督の指揮のもと、アル・イルサール・スタジアムで最後の練習を行った。指揮官は試合に向けて起用可能なメンバーの準備に重点を置き、練習はまずフィジカルコンディションを高めるためのウォーミングアップから始まった。その後は多様なメニューに移り、コーチングスタッフが選手たちに浸透させようとしている複数の戦術パターンの確認も行われた。

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練習では組織面やピッチ内での動きにも重点が置かれ、ドニス監督がウズベキスタン戦で実践しようとしている戦術的なアイデアの一部が試された。最後に選手たちはセットプレーの特別練習で締めくくり、試合の流れに影響を及ぼし得るあらゆる細部の準備を仕上げた。

ウズベキスタン戦は、結果とは別に、サウジアラビアのコーチングスタッフにとって戦術面で重要な意味を持つ。選手たちが指示をどこまで理解し、ピッチ上で求められる役割をどれだけ遂行できるかを見極める新たなテストとなるからだ。また、ドニス監督にとっては、特に負傷によるマンダシュの欠場を受け、いくつかのオプションを見直し、最も準備が整った選手を見極める機会にもなる。

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同選手の離脱は、コーチングスタッフにとってさらなる課題となる。起用可能なメンバーの欠員に対応し、試合の必要性や対戦相手の特徴に応じて適切な代役を選ぶことが求められる。一方で、負傷が悪化してより長期の離脱につながる問題とならないよう、完全回復前にマンダシュを焦って練習に復帰させないことが重視されている。

スルタン・マンダシュは今後数日間、メディカルスタッフが定める治療とリハビリのプログラムに取り組む見込みで、負傷を乗り越えてコンディションを取り戻し、チームでの出場に復帰することが期待されている。一方、サウジアラビア代表はウズベキスタン戦から最大限の収穫を得るとともに、今回の合宿を通じて選手間の連係構築を進めていく考えだ。

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サウジアラビア代表は、11月の合宿の一環として先週金曜日に親善試合を行い、韓国に3-2で勝利している。