新たな申し立て…アル・アハリ、アル・ファイハ戦審判団への抗議を強める

アル・アハリ・ジェッダは、サウジ・サッカー連盟に追加申し立てを行い、ロシェン・リーグのアル・ファイハ戦の審判判定に抗議を続けている。

水曜日のロシェン・リーグ第29節で、アル・アハリはアル・ファイハと1-1で引き分けた。

試合では物議を醸す判定が相次ぎ、クラブは審判を批判する声明を発表し、VAR担当者と交わした通信記録の開示を求めた。

サウジアラビア紙『アル・リヤディヤ』によると、クラブは規定に基づき、サウジアラビアサッカー連盟に審判団の調査開始を要求した。

同紙によると、これは以前提出した抗議文の追記だという。

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「アル・ラキー」は第4審判とアル・アハリ関係者との会話映像を添付。その映像では、チームの通訳が「アジアチャンピオンズリーグに集中する必要がある」という発言が録音されているか尋ねていた。

アル・アハリは、公式には放送されなかったがSNSで拡散した映像のコピーをプロリーグ協会に提出するよう求めた。

試合後、アル・アハリFWイヴァン・トニーは「ロシェン・リーグではなくAFCチャンピオンズリーグに集中すべきだ」と第4審判に言われたと明言。ドイツ人監督マティアス・ヤイスレもこれを認めている。

この引き分けで、アル・アハリのロシェン・リーグ優勝は厳しくなった。首位のアル・ナスル（1試合少ない）とは4ポイント差、2位のアル・ヒラルとは2ポイント差だ。