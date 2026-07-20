新たな映像：ワールドカップ決勝直後、パレデスがスペイン人選手から強烈な一撃を受ける

日曜のW杯決勝でスペインに敗れた後、パレデスは最悪の行動を取った。しかしXに投稿された映像では、試合終了間際にガビもまた、暴走直前のパレデスの胸を強く叩いていた。

当初、試合終了のホイッスル後に起きた大規模な乱闘の主たる引き金となったのはパレデスであるように見えた。しかし、それ以前の映像からは、チームメイトたちと世界王者の栄冠を祝おうとしていたロドリに対し、ナウエル・モリーナが最初に胸を叩いていたことがすでに明らかになっていた。

その後、事態はさらにエスカレート。エリック・ガルシアともみ合いになったパレデスは、倒れたガルシアを蹴った。その瞬間、ガビも乱闘に加わった。

Xに投稿された新たな映像では、スペイン代表MFガヴィがパレデスの胸を強く押していたことが判明。ガヴィはチームメイトのガルシアを庇ったとみられる。この場面は当初の映像では確認しにくく報道されなかったが、別の角度の映像では鮮明に映っている。

この一撃でパレデスは激昂。ガヴィを地面に押し倒し、さらに顔面を突き飛ばした。やがて複数の選手が巻き込まれ、混乱は拡大した。

パレデスは試合直後に退場となり、長期の出場停止が予想される。ガビも処分を受ける可能性がある。







