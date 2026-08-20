2026-27シーズンのプレミアリーグが今週末に開幕する。世界中のサッカーファンが新シーズンの行方に胸を躍らせ始めているのも不思議ではない。従来の“トップ6”のうちチェルシー、リヴァプール、マンチェスター・シティの3クラブが、それぞれプレッシング、コントロール、支配を軸にした対照的なフットボール哲学を持つ新指揮官を迎えており、新シーズンは戦術的に大きな見どころとなりそうだ。

奇しくも、プレミアリーグで胸躍る監督就任の波が起きた前回は、ちょうど10年前の2016-17シーズンだった。マンチェスター・シティがペップ・グアルディオラ、マンチェスター・ユナイテッドがジョゼ・モウリーニョ、チェルシーがアントニオ・コンテを迎えた時期である。また、グアルディオラがマンチェスター・シティに就任してからちょうど10年で、今季はプレミアリーグにグアルディオラ不在となる最初のシーズンでもある。スペイン人指揮官は争った10度のリーグ戦のうち6度を制し、優勝率は60％だった。その6度の優勝は7年間のうちにもたらされ、2021年から2024年までの前例のないリーグ4連覇も含まれている。ライバルクラブにとって、ついに彼の退任が確定したことは間違いなく朗報だろう。

新シーズンはトップ6のクラブにとって覇権を主張し、支配的な存在となる扉を開いた。なかでも優勝候補の筆頭は、昨季にタイトルを獲得したミケル・アルテタ率いるアーセナルである。これは理にかなった見方だ。アーセナルは人員面でも戦術面でも最も完成度の高い陣容を維持しており、昨季王者であり、そして何より他のトップ6クラブはいずれも新監督を迎えた移行期にあるからだ。アーセナルは最近のコミュニティ・シールドでマレスカ率いるマンチェスター・シティに3-0で勝利し、今季への意欲に対する疑念を払拭した。アーセナルはほとんどギアを上げ切ることなく、昨季準優勝チームを退けている。

ただし、2026年ワールドカップが選手のコンディションや疲労に与える影響によっては、別のトップ6クラブが優勝争いに加わる可能性もある。サリバとティンバーはすでにシーズン開幕に間に合わず、さらに大会から戻ったばかりの選手も複数いるため、アーセナルの選手層は逼迫するかもしれない。その結果、アルテタはUEFAチャンピオンズリーグを優先する可能性がある。とりわけ昨季は決勝でPSGに惜敗し、痛恨のPK戦で敗れているだけに、なおさらだ。クラブ史上初の欧州王者を目指す中で、今季こそあと一歩先へ進めるという期待も抱いているだろう。

一方で、チェルシーのシャビ・アロンソや、ロンドンのライバルであるトッテナムのロベルト・デ・ゼルビのように欧州カップ戦のない指揮官たちは、両チームに不公平とも言える優位性をもたらす可能性がある。両監督はいずれも明確な哲学を持つタイプであり、週半ばの欧州遠征に煩わされることなく、トレーニング場での追加時間を最大限に活用しようとするはずだからだ。そのため、プロジェクトが加速する可能性もある。チェルシーに関して言えば、最後にリーグ優勝を果たしたのもちょうど10年前の2016-17シーズンで、アントニオ・コンテの就任1年目だった。しかもその前季のチェルシーは欧州カップ戦がない中で10位に終わっており、シャビ・アロンソが踏み込む状況と驚くほど似ている。チェルシーもまた昨季10位で終えているからだ。要するに、このロンドンのクラブは以前にも同じ状況を経験し、それを最大限に生かしてきた。再び条件が完璧にそろえば、歴史が繰り返されない理由はない。

しかし、2026-27シーズンが戦術的に興味深いものになり得る理由は、監督交代だけではない。リーグ自体が新たな戦術サイクルへ入りつつあるようにも見えるからだ。2025-26シーズンのプレミアリーグを振り返ると、いくつか際立った傾向があった。昨季の戦術トレンドを大きく特徴づけたのは、ダイレクトなフットボール、セットプレーの支配力、そしてマンツーマン志向のプレッシングだった。

ダイレクトなフットボールに関して言えば、多くのチームはプレッシングの第1局面を無理につなぎで突破しようとするよりも、それを飛ばすことにより慣れていった。これにより、長いゴールキック、より直接的な攻撃、空中戦の増加、そしてボール保持を犠牲にしてでも陣地を取ろうとする姿勢が目立つようになった。マンツーマン志向のプレッシングはあまりにも一般化し、GKからのショートビルドアップは保持側にとって危険を招くものになっていた。そのため、プレッシングの上を越えてしまうことが回避策となった。各チームは最大限のポゼッションよりも効率的なポゼッションを重視する傾向を強めており、リーグ全体の1試合平均成功パス数は約713本。これは2024-25シーズンより4.68％減で、2シーズン前に記録した過去最高値より8.59％減だった。

その結果、伝統的なセンターフォワードの価値が再び高まっていった。ハーランドは依然として基準であり続けたが、リーグではイゴール・チアゴ、カルヴァート＝ルーウィン、ウェルベックら、より伝統的なストライカー役を担う選手たちも好シーズンを送った。しかも評価されたのは得点だけではない。GKがロングボールを蹴った際にプレッシングを回避するための空中戦の逃げ道となり、センターバックを押し込み、ボックス内を埋め、セットプレーでも存在感を発揮した。シーズンのある時点では、リーグはヘディング得点の割合で過去最高を更新するペースにあり、11節終了時点で全ゴールの21.3％がヘディングによるものだった。前季は15.6％だった。

大きな戦術トレンドのひとつは、セットプレーがさらに強力な武器になったことだ。各チームはCK、FK、ロングスロー、そして深い位置からのスローインを、単なるプレー再開手段ではなく、デザインされた攻撃局面として扱うようになっていた。特にロングスローは際立っていた。Optaによると、2024-25シーズンにはロングスローの流れから14ゴールが生まれており、これは過去最多だった。そしてそれが、2025-26シーズンにおけるさらなる重視を促す一因になった。2025-26シーズン序盤、プレミアリーグの各チームは相手ボックス内へのロングスローを1試合平均3.03回記録しており、これは過去10年間の最高値のほぼ2倍だった。

したがって、問題はこうした戦術トレンドが2026-27シーズンにも生き残るかどうかではない。プレミアリーグの新世代の指揮官たちが、それに対抗する術を見つけられるかどうかだ。ダイレクトなフットボール、マンツーマン志向のプレッシング、そしてセットプレーの巧みさが昨季を象徴する特徴のひとつだったなら、次なる戦術的な争いは、それらの問題を誰が最初に解決するかをめぐるものになる。グアルディオラがもはやタッチラインに立たず、アロンソ、イラオラ、マレスカ、そしてその他の新世代がそれぞれの哲学をリーグに刻み込もうとする中で、2026-27シーズンはプレミアリーグの次の戦術時代が実際にどのようなものになるのかを決定づけるシーズンになるかもしれない。