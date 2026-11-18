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バルセロナが本拠地カンプ・ノウを通じ、スポーツと商業の両面で新たな投資の扉を開こうとしている。クラブはナショナル・フットボール・リーグ(NFL)の関係者と協議に入り、カタルーニャのスタジアムでNFLの試合を開催する可能性を探っている。実現すれば、これまでサンティアゴ・ベルナベウが担ってきたイベントの一部が、ブラウグラナの本拠地へ移る可能性がある。

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スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、ここ数週間でNFLの代表者とバルセロナの関係者が直接接触し、NFLの試合開催に対するクラブの姿勢を確認したという。開催時期の候補としては2029年が想定されており、現在の計画ではこの時期にスタジアムの改修工事が最終的に完了する見込みだ。

カンプ・ノウは、その巨大な収容能力と最新鋭の設備により、NFL関係者から大きな関心を集めている。収容人数は10万4000人に達する予定で、満員となればNFL史上最多観客動員記録を塗り替える有力候補となる。

現在の記録は去る9月に樹立されたもので、オーストラリアのメルボルン・クリケット・グラウンドで行われたサンフランシスコ・49ersとロサンゼルス・ラムズの一戦には、10万21人が詰めかけた。これはオーストラリアで初めて開催されたNFLの公式戦であり、カンプ・ノウであればこの記録を約4000人上回ることが可能となる。

NFLの試合がマドリードからバルセロナへ移るという構想は、決して非現実的なものではない。サンティアゴ・ベルナベウはすでに過去2年間にわたりNFLの試合を開催しており、スペインの首都との契約は2027年まで続く。さらに1年間の延長を認める条項も含まれており、2029年以降は国際試合の一部の開催地が変更される余地が生まれる。

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バルセロナはこの件において、もう一つの強みも持っている。2029年のチャンピオンズリーグ決勝の開催権を獲得しているのだ。この決定は、大規模イベントを運営するクラブと都市の能力に対する欧州サッカー連盟(UEFA)の信頼を示すものであり、カンプ・ノウの改修工事が完了し、欧州最高峰の大会の決勝開催に必要なあらゆる要件が整うことも見込まれている。

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カタルーニャのクラブの野望は、チャンピオンズリーグ決勝の開催にとどまらない。2030年ワールドカップ決勝の開催候補地にスタジアムを名乗り出ることに加え、2031年の女子チャンピオンズリーグ決勝の開催も目指している。新スタジアムを最大限に活用し、大規模スポーツイベントの主要な開催地へと変貌させる計画の一環だ。

バルセロナには、NFL関係者にとって魅力的な選択肢となるさまざまな要素もそろっている。クラブの世界的な地位と1世紀以上にわたる社会的・スポーツ的な歴史に始まり、世界各地からファンや観光客が訪れる主要な目的地であるバルセロナという都市の優れた観光地としての立地に至るまで、その魅力は多岐にわたる。

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さらに、カンプ・ノウに導入予定の設備、とりわけ豪華なホスピタリティエリアやVIPエリアは、NFLの試合を開催するうえでスタジアムにさらなる優位性をもたらす。NFLは米国外での普及拡大を目指しており、欧州や世界各地の都市にある大規模スポーツ施設の活用を模索している。

経済面では、NFLの試合開催はバルセロナにとって収入源を多様化する重要な機会となる。チケット販売やテレビ放映権、関連グッズによる収益に加え、アメリカンフットボールが大きなファン層を持つ米国や中南米から新たなスポンサーを呼び込める可能性もある。これは新スタジアムの商業的活用を拡大するというクラブの方針にも合致する。

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複数の調査によれば、この規模の試合を1試合開催するだけで、バルセロナ市には最大7000万ユーロ、クラブには約1000万ユーロの経済効果がもたらされる可能性がある。このプロジェクトはスポーツの枠を超えた意義を持ち、クラブの財源を強化するとともに、イベントに伴う観客動員や観光需要を生かす好機となる。

NFLは国際展開の拡大を続けており、今シーズンは米国外で9試合を開催した。内訳はロンドンで3試合、メキシコシティ、ミュンヘン、リオデジャネイロ、マドリード、パリ、メルボルンでそれぞれ1試合ずつとなっている。新たなファンにリーグを紹介し、世界市場での普及を強化することを狙った戦略の一環だ。

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両者の間では前向きな接触が続いているものの、バルセロナとNFLは現時点で最終合意には至っていない。それでも双方に協力の意欲があることから、カンプ・ノウは今後数年間でNFLの試合を開催する選択肢の一つとなっている。特に改修工事が完了し、10万人以上の観客を受け入れる態勢が整えばなおさらだ。

交渉が実を結べば、2029年はスペイン国内におけるNFL開催地の勢力図が塗り替わる年になるかもしれない。マドリードのサンティアゴ・ベルナベウで行われてきた試合の一部がバルセロナのカンプ・ノウへ移り、ブラウグラナの本拠地が、米国外で行われる米国スポーツ屈指のビッグイベントの開催をめぐる新たなライバルとして名乗りを上げることになる。