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バルセロナのロドリの復帰がこれまで以上に近づいている。ハンジ・フリック監督は、明後日の日曜日に行われるデポルティーボ・ラ・コルーニャ戦で、ロドリに数分間の出場機会を与えられることを期待している。

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スペイン紙『スポルト』によると、ロドリはすぐにでも影響力のある役割を取り戻し、最高の状態でアトレティコ・マドリー戦を迎えることを目標に据えているという。

しかし、ロドリが日程表に赤丸をつけている試合は、来たる12月8日に予定されているマンチェスター・シティ戦だ。

ロドリは11月3日のアストン・ヴィラ戦で右大腿二頭筋の筋肉系の負傷を負って以来、3試合を欠場している。

このMFは、アトレティコ・マドリー戦、ビジャレアル戦、サバハ戦に出場できなかった。

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負傷前、ロドリは今シーズンのバルセロナで14試合に出場し、計946分間プレーして1ゴール1アシストを記録していた。内訳はラ・リーガが10試合、チャンピオンズリーグが4試合である。

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ロドリ復帰がもたらす影響

ロドリの復帰は、カタルーニャのクラブの中盤に変化をもたらすことになる。マルク・ベルナルはアンカーの定番の選択肢となっていたが、この代表選手の復帰により、その重要性の一部を失うことになりそうだ。

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とはいえ、フェルミン・ロペスが出場停止で次の2試合に出場できないため、ほかのMFたちにも新たな出場機会の扉が開かれている。

ダニ・オルモはロドリの自然な代役と目されているが、フェルミン・ロペスがピッチにいない状況で、フリック監督が中盤の陣容をどう組むのかは未知数だ。

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選択肢の一つとして、ガビがこのポジションで出場時間を得る可能性がある。ただし、ドイツ人指揮官にとって多才な切り札となったフレンキー・デ・ヨングのような別の選択肢も排除できない。

このオランダ人選手がどのような役割を担うのかは、今後数カ月のバルセロナにおける最大の疑問の一つだ。ここ数週間、フリック監督は複数のポジションをこなせる能力を生かし、彼をセンターバックとサイドバックで起用してきた。

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指揮官はサバハ戦の前日会見で、「フレンキーについて気に入ったのは、彼が私のところに来て『必要なら、センターバックでもサイドバックでもプレーできる』と言ってくれたことだ」と説明している。

デ・ヨングは常に、最も大切なのはチームを助けることだと強調しているが、機会があるたびに「僕がMFだということは誰もが知っている」と念を押すことも忘れない。

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ロドリが復帰し、センターバックにはパウ・クバルシ、エリック・ガルシア、ジュール・クンデ、アンドレアス・クリステンセンといった選手を起用できることから、デ・ヨングが担う役割は、シーズン残りの期間における最大の未解決案件の一つとなる。

中盤では、フリック監督がロドリとペドリを外すことはない。残る3つ目の枠は、フェルミン・ロペスとダニ・オルモが争うことになる。

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ドイツ人指揮官はこれまで、ロドリとデ・ヨングを中盤の底で併用し、その前方の司令塔のポジションにペドリを置くという選択肢をまだ試していない。このポジションは、ペドリがスペイン代表で最も多く務めてきたものだ。

もう一つの可能性は、伝統的な4-3-3のシステムを採用することだ。このシステムであれば、3人のMFをより調和の取れた自然な形で起用できる。