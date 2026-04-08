新たな局面…トランプ氏、W杯からトランスジェンダー選手の除外を要求

報道によると、ホワイトハウスは国際サッカー連盟（FIFA）に対し、国際オリンピック委員会（IOC）の措置に倣い、男性から女性へ性転換した選手が女子サッカー大会に出場することを禁じる新方針を策定するよう働きかけている。

これは2031年女子ワールドカップの開催申請を背景としている。

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『ザ・アスレティック』によると、現時点でドナルド・トランプ大統領は、FIFAが求める政府保証（ビザ、免税、治安支援など）に署名していない。

ホワイトハウスは署名の遅れを、FIFAにトランスジェンダー選手規則の変更を迫る圧力として活用している。

FIFAは開催国をまだ発表していないが、現在米国以外の候補はなく、この状況がホワイトハウスに大きな影響力を与えている。

3月には国際オリンピック委員会（IOC）が女子競技からのトランスジェンダー選手排除を発表しており、米政府は女子スポーツの「公平性と健全性」を守るためFIFAにも同様の措置を要求している。