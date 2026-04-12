新たな対立…セネガルがモロッコとの法廷闘争を開始

2025年アフリカネイションズカップの開催地を巡るモロッコとセネガルの争いは、今週、法的・外交的な緊張が高まる中、重要な局面を迎える。アフリカサッカー連盟（CAF）のパトリス・ムツィピ会長は、アフリカサッカーのイメージを損なうこの危機を収拾するため、対応を強化している。

ウェブサイト「フット・メルカート」によると、セネガルサッカー連盟はスポーツ仲裁裁判所（CAS）への上訴準備を進めており、注目はラバトに移っている。同地では拘束中のセネガル人サポーターの控訴審が始まり、事態はさらに複雑化する恐れがある。

高まる緊張

ここ数週間、アフリカサッカー界は未曽有の危機に直面し、その影響はスポーツの競争領域を超え、政治・司法の次元に及んでいる。

3月17日、アフリカサッカー連盟（CAF）は決勝でセネガル代表が一時ピッチを離れたことを「棄権」と判定し、優勝タイトルを剥奪、モロッコに授与した。

セネガル側はこれを「不当かつ不合理」と主張し、スポーツ仲裁裁判所（CAS）に提訴。自国が依然として「法的なアフリカ王者」だと訴え、2026年W杯前に判断を求める方針だ。

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一方、モロッコ王立サッカー連盟はCAF規則を順守していると主張し、国際機関との協力も約束した。セネガル代表はフランスでのペルー戦に勝利し、象徴的な祝賀を続けた。

CAFは事態の収拾に奔走している。

こうした状況を受け、アフリカサッカー連盟（CAF）のパトリス・ムツェピ会長は事態の収拾を目指し、外交活動を活発化させている。

ダカールでバシロ・ディウマイ・ファイ大統領と会談した後、モツペビは「アフリカサッカー救済ミッション」と称される視察のためラバトへ向かった。

モツェビ会長は記者団に、アフリカサッカー連盟が「大陸における競技の公正性を確保する」ために取り組んでいると強調し、決勝戦の事態を受けて大会規定の見直しが必要だと指摘した。

彼は「制裁は抑止力であると同時に、公正さと透明性を確保するため法制度を改善する必要がある」と述べた。

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また、CAF会長はセネガルサッカー連盟への汚職疑惑を「根拠のない主張」と否定し、54の加盟連盟の評判を守る必要性を強調した。

セネガル人サポーターの裁判

今週は、アフリカネイションズカップ決勝後にモロッコ・ラバトで騒動を起こしたとして逮捕された18人のセネガル人サポーターの控訴審が始まった。

1審では騒乱や暴力行為の罪で3か月～1年の実刑判決を言い渡した。

度重なる延期を経て、控訴審は明日、ラバトの控訴裁判所で開かれる。この事件は両国関係の試金石とされ、メディアや外交界から大きな注目が集まっている。

人権状況の綿密な監視

モロッコ人権国家評議会は、透明性確保と被拘束者の権利尊重のため裁判の経過を注視していると表明した。

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委員会は公判を傍聴し書類を確認したほか、アルジャート刑務所で被疑者と面会（刑務所当局の立ち会いなし）し、権利侵害の苦情は確認されなかったと報告した。

監視の目的は「無罪推定」「公判の公開」「弁護側の役割確保」を確認することだと強調した。

モロッコサッカー連盟は司法手続きの外に

なお、モロッコ王立サッカー連盟は原告でも民事当事者でもなく、本件はモロッコの司法手続き内に限定され、スポーツ界の介入は無い。

今週の審理結果にアフリカ中が注目する中、最大の疑問は残る。CAFの危機収拾は成功するのか。それとも2025年アフリカネイションズカップは、現代アフリカサッカー史上最大の危機として語り継がれるのか。