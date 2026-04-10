新たな対立…アル・アハリ・ジェッダはアル・ファイハとの騒動を受け、アル・ヒラルの後を追う。

サウジアラビア・ロシェンリーグのアル・ファイハ戦で審判を巡る騒動が発生した。この結果、アル・アハリ・ジェッダは宿敵アル・ヒラルに続く形となった。

水曜日の第29節でアル・アハリはアル・ファイハと1－1で引き分けた。

試合では物議を醸す判定が相次ぎ、クラブは審判を批判する声明を発表し、VAR担当者の通信記録開示を求めた。

サウジアラビア紙『アル・シャルク・アル・アウツ』によると、アハリ・ジェッダは今季残りのリーグ戦でトップクラスの外国人審判起用を検討している。

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同紙によると、この措置は優勝争いが激化する今シーズン、残りの試合で最高水準の公正な判定を確保するのが目的という。

試合後、アル・アハリFWイヴァン・トニーは第4審判から「ロシェン・リーグではなくACLに集中せよ」と指示されたと明かし、ドイツ人監督マティアス・ヤイスレもこれを裏付けた。

この引き分けで、アル・アハリのロシェン・リーグ優勝は厳しくなった。首位のアル・ナスル（1試合未消化）に4ポイント、2位アル・ヒラルに2ポイント差をつけられている。

なお、ヒラルも今シーズン全試合で外国人審判の導入を要請していた。