新たな失態を受け、ベルギーのメディアが痛烈に批判：「トランプに続き、ベルギーもイランを見誤った」

ベルギーは日曜のイラン戦（0-0）で2試合連続未勝利。決勝T進出には27日のニュージーランド戦で勝利必須だ。地元紙『Het Nieuwsblad』や『Sporza』は「レッド・デビルズ」を厳しく批判している。

組み合わせ抽選ではエジプト、イラン、ニュージーランドと同居し「恵まれた組」とされたが、エジプト戦に続き今回も引き分け。ルディ・ガルシア監督率いるチームは27日のニュージーランド戦で勝たなければならなくなった。

『ヘット・ニウスブラッド』紙は「ハリウッドの低予算B級映画のようだ」と酷評。ロサンゼルスでのイラン戦も0-0で、ルカクとデ・ブライネはリズムを欠き、ドクは欠場、ンゴイは退場した。

同紙は「ベルギー代表は土曜のニュージーランド戦で勝たなければ予選突破できない。イランに足元をすくわれるとは誰が予想したか。そうだ、ドナルド（トランプ氏）だろう」と皮肉っている。

「イラン代表は予想以上に粘り強く、ベルギー代表は彼らを過小評価していた。最終クオーターを10人で戦ったベルギーはチャンスを作れず、イランはオフサイドながら最も得点に近づいた」

「ロサンゼルスで『レッド・デビルズ』が『ブロークン・ドリームズ大通り』を歩むことにならないか懸念された。すべてが台無しになりかねない一戦だった。イランはセットプレーやカウンターを狙っていた」と紙は伝え、トーマス・ムニエを名指しで批判した。

「彼は何度も1対1の局面で敗れ、カナニがゴールを狙った際には、ベルギーを救うためにクルトワの驚異的なスーパーセーブが必要だった。スタンドでは、ケヴィン・デ・ブライネの子供たちはもう見ていることさえ怖くなったほどだ。喉元まで迫る緊張感が渦巻いていた。」

『スポルザ』は「ベルギーは2戦目でまた勝てず。イランの堅守に苦しみ、危ない場面を何度も凌いだが、ンゴイの退場で10人に。

10人になっても終盤に攻勢を掛けたが得点は奪えず。0－0の引き分けでグループステージ突破の自力進出の可能性は大きく下がった。エジプト対ニュージーランドは午前3時開始。勝者がグループ首位に立つ。

ロサンゼルスのスタジアムDJはタイミングを心得ていた。最初の水分補給休憩中、ボン・ジョヴィの『リビング・オン・ア・プレイヤー』が数百のスピーカーから轟き渡った。エンジェルズ・シティでは、その数分前、VARが『レッド・デビルズ』の救世主となっていた。

「彼らはイランのセットプレーに子供のように不意を突かれた。8000万画素のスクリーンにはベルギー選手が互いに怒鳴り合う姿が映し出された。タレミの臀部が追加点を阻み、ベルギーは辛うじて逃げ切った。」

ベルギーはタレミのゴール取り消しを活かせず、首位突破の可能性はわずかに残った。決勝トーナメント1回戦はチェコ、2回戦はアメリカまたはボスニア・ヘルツェゴビナとの対戦となる。

グループ2位はまずオーストラリアと、その勝者は世界王者アルゼンチンと戦う見込みだ。イランとの引き分けは、予選突破してもベルギーの大会運に大きな影響を与えそうだ。