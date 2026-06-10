新たな危機…FIFAがモロッコのライバルに予想外の決定

国際サッカー連盟（FIFA）は2026年ワールドカップを前に、ハイチ代表ユニフォームの承認を拒否し修正を求めた。この決定は物議を醸した。

スペイン紙「アス」によると、FIFAはデザインの一部に政治的メッセージが含まれると判断し、大会規定違反とした。

ハイチ代表はモロッコなどと同組のグループCで大会に臨む予定で、コロンビアの「サイタ」社が手掛けたこのユニフォームは民衆蜂起を思わせる青と赤の旗がデザインされている。

FIFA審査委員会はデザインの一部が規定に違反すると判断し、正式承認前に修正を求めた。

これに対し同社は「政治的メッセージはない」と主張。デザインは国の未来を築いた国民への敬意を示し、1803年のヴェルティエールの戦い（ハイチ独立の基礎となった戦闘）に由来すると説明した。

同社はSNSの声明で、デザインに描かれた国旗は解放後に掲げられた最初の国旗であり、政治的・現代的なメッセージは含まれていないと説明した。

SNSでは議論が活発化している。

この騒動はSNSで拡大し、一部ユーザーがシャツの旗をポーランドと関連付け、ポーランド兵が植民地時代にハイチの独立を支援した歴史を指摘した。

この誤解は、デザインに使用された色の一部がポーランド国旗とやや似ているためだが、ポーランド国旗は白と赤の2色で、ハイチの歴史的な国旗は青と赤を基調としている。

デザインを手がけた企業はポーランドメディアに対し、シャツのシンボルはポーランドとは無関係で、1804年の独立後にハイチが初めて採用した国旗だと説明した。

ユニフォームの採用は未定だ。

ハイチサッカー連盟と製造会社が歴史的・文化的意義を主張しているが、メインユニフォームの採用は依然として決定していない。

一方、セカンドとサードユニフォームには歴史的な国旗色が反映されており、FIFAからの指摘はない。

FIFAは大会開幕前に、現デザインを採用するか修正を求めるかを数日以内に判断する見込みだ。