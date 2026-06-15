新たな危機…コンゴ民主共和国戦を前に、ポルトガル代表の練習と記者会見が中止に。

2026年ワールドカップのコンゴ民主共和国との開幕戦を控えたポルトガル代表チームは、トレーニング予定地へ激しい嵐が接近したためキャンプ内に不安が広がった。

『フット・メルカート』によると、天候は急速に悪化し、選手たちはトレーニングセンターから避難した。

選手たちはバスに残り、関係者と地元当局が状況を監視した。

この日予定されていた記者会見は急きょ中止となり、トレーニングも中断。数分間、試合日程は不透明となった。

練習が中止となり、チームは足止めを食った。その様子は、水曜日に迫るコンゴ民主共和国戦へのカウントダウンが続く中で疑問を呼んだ。

隣に設置されていたテントは撤去され、記者や大会関係者は安全のため各自の車へ誘導された。ポルトガルサッカー連盟は規定に従い、マテウス・ヌニェスが出席予定だった会見の中止を正式発表した。

警報は、平静を保とうとしていたチームに異例の緊張をもたらした。

選手に直接の危険はなかったが、この出来事は、イラン、ウルグアイ、イングランドの例と同様に、外部要因が代表チームのワールドカップ準備に与える影響を再認識させるものとなった。

同地域では激しい雨と雷が報告され、当局の指示で代表チームは練習日程の全面見直しを余儀なくされた。

ポルトガル日刊紙「アボラ」によると、代表団は代替練習の可否を判断するため連盟の発表を待っている。

大一番を目前に、この嵐は不確実性を生み、予期せぬ不安を抱えるロナウド率いるチームの準備に影を落としている。







